Com estoques baixos, Hemocentro Regional precisa de doadores de sangue

A direção do Hemocentro Regional de Londrina, do HU-UEL, informa que os estoques de todos os tipos sanguíneos estão baixos. Portanto, a equipe do setor convoca a doadores. Atualmente, o serviço fornece hemocomponentes a 22 hospitais da rede pública, dentre eles o Hospital Universitário e o Hospital do Câncer. Por isso, é necessário manter os estoques de sangue em níveis seguros para atendimento aos pacientes.

Para realizar a doação é essencial: estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 59 anos (candidatos à doação de 16 a 17 anos é imprescindível a presença do responsável legal); pesar no mínimo 50kg; além de estar descansado, alimentado e apresentar documento oficial com foto.

A doação deve ser agendada por meio do site – saude.pr.gov.br. O Hemocentro Regional de Londrina fica em prédio anexo ao HU, na Rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156.

Mais informações no (43) 3371-2218 ou no (43)3371-2356.

(Assessoria de Imprensa do HU/UEL).