H3N2 e covid-19 causam corrida a Unidade de atendimento 24h em Cambé

Pessoas com sintomas gripais estão lotando a unidade de saúde 24h neste início de ano em Cambé.

Os sintomas, como febre, dor no corpo, dor de garganta, coriza e tosse, podem indicar tanto a infecção pelo vírus da influenza, como pelo coronavírus. Já há casos de pessoas que tiveram resultado positivo para as duas doenças ao mesmo tempo. No caso da gripe, circula em quase todas as cidades o influenza A H3N2, não combatido pela vacina aplicada este ano. A variante ômicron do coronavírus também se espalha cada vez mais pelo interior.

Em Cambé, desde segunda-feira, 10, a Unidade de Pronto Atendimento 24h esta lotada. Pacientes relataram espera de até oito horas pela consulta. A cidade enfrenta um surto de gripe e já registrou noventa e dois casos positivos para covid-19 no mês de janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está aumentando a capacidade de atendimento da Unidade 24h “a demanda crescente de síndromes gripais e casos de covid.” Segundo a pasta, na noite de hoje (12/01) quatro médicos estão atendendo na Unidade e a secretaria trabalha para ampliar a capacidade de atendimento.

Vale lembrar que a Unidade 24h passou de oitenta para duzentos e trinta atendimentos diários, situação essa que não vem acontecendo apenas na cidade de Cambé e sim em todo o nosso país.