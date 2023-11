Combate ao tráfico de drogas: Polícia Militar detém suspeito em Jardim Tupi

Em um trabalho de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 2° Comando Regional da Polícia Militar (2° CRPM) e da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), prendeu um homem que vendia crack em uma viela no Jardim Tupi. A ação aconteceu na tarde desta sexta-feira (03/11/2023), por volta das 13:36.

Segundo a PMPR, uma equipe de Rádio Patrulha Auto (RPA) estava em patrulhamento pelo bairro, quando foi abordada por um morador que denunciou a atividade ilícita. O denunciante informou as características do suspeito, que estava de bicicleta, camiseta preta, bermuda jeans e boné azul e verde, e o local onde ele estava comercializando a droga.

A equipe policial se deslocou até o local indicado e encontrou o suspeito com as mesmas características. Durante a abordagem, foi constatado que ele estava com dinheiro trocado e, em um maço de cigarros escondido em um muro próximo, havia 41 pedras de crack. O homem confessou que estava vendendo cada pedra por 10 reais.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes, juntamente com o entorpecente apreendido, para as providências legais.

O resultado da operação foi a prisão de um maior de idade e a apreensão de 41 pedras de crack.