Começou nesta segunda-feira as inscrições para os exames da EJA do ensino médio

A Secretaria estadual da Educação e do Esporte informa que estão abertas a partir desta segunda-feira (09) e até o dia 20 de maio as inscrições para os exames estaduais da Educação de Jovens e Adultos – EJA, voltados à conclusão do ensino médio. Para se inscrever, os participantes devem ir presencialmente a uma das escolas que aplicarão o exame, levando RG ou outro documento pessoal com foto. Confira aqui a lista de escolas.

As provas serão aplicadas de 22 de junho a 4 de julho, na escola onde o candidato tiver realizado a inscrição. Os exames serão em formato online, feitos em computadores disponibilizados pela instituição de ensino. O candidato deve ter, no ato da inscrição, 18 anos completos.

Formam o conteúdo questões das disciplinas de língua portuguesa, língua estrangeira moderna (inglês), arte, educação física, matemática, geografia, história, filosofia, sociologia, biologia, física e química. Veja os conteúdos completos que serão abordados nas provas.

O cronograma completo e mais informações sobre os exames estão disponíveis no edital n.º 22/2022 – GS/SEED.

Agência Estadual de Notícias