A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de entorpecentes na noite desta quarta-feira (22/04), por volta das 20h30, durante um acompanhamento tático que iniciou na PR-445, na altura do Jardim Ana Eliza I em Cambé.

De acordo com as informações, a equipe ROTAM composta pelos Soldados Foglie e Moraes sob o comando do Soldado Ferreira Lima, estavam em patrulhamento quando visualizaram um veículo IMP/ NISSAN SENTRA GXE de cor prata com as placas de Cambé, em atitude suspeita. Ao dar ordem de parada ao motorista, o mesmo acabou empreendendo fuga.

O condutor do carro e proprietário de uma lanchonete, na tentativa de distanciar-se dos policiais, em alta velocidade realizou manobras perigosas, colocando a vida de pessoas em risco. Já no Jardim São Francisco de Assis em Londrina, atrás do Parque de Exposições Governador Ney Braga, ele acabou sendo abordado. Uma equipe do Canil da Guarda Municipal deu apoio a ocorrência.

Em busca no veículo, foram encontrados um tablete de maconha e uma porção de cocaína. Ainda em diligências, a equipe policial encontrou em sua residência R$ 2.190,00 que supostamente seriam oriundos da comercialização das drogas.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao suspeito e encaminhado juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes na cidade de Londrina.