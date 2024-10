Comerciantes já podem fazer cadastramento para o Dia de Finados

0:00

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Fazenda, já está fazendo os cadastros de comerciantes que desejam atuar no Dia de Finados. Os interessados em comercializar itens como flores e velas no Cemitério Municipal Symphoriano Kopf nos dias 1 e 2 devem procurar a Secretaria para se cadastrar. Além disso, o público geral pode fazer limpeza com baldes até a sexta-feira (1).

Os comerciantes devem procurar a Secretaria de Fazenda com documento de identidade e CPF para fazer o cadastro de autorização. Depois é preciso pagar uma taxa de R$ 62,34 por móvel, podendo adquirir até dois espaços, e escolher o seu lugar para atuar nos dias 1 e 2 de novembro.

As vias destinadas para o comércio serão: Rua Nossa Senhora do Rocio entre a Rua Pará e Avenida Brasil; e Rua Holanda entre as Ruas Estados Unidos e Nossa Senhora do Rocio.

O auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, Silvio Bonilha, ainda destaca que quem não conseguir fazer o cadastro antes, terá a possibilidade nos próprios dias 1 e 2. “Nós iremos fazer um plantão para cadastramento desses ambulantes lá no Cemitério mesmo”, disse.

A Secretaria de Fazenda funciona na Rua Pará, nº 264, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h. O telefone para contato é o (43) 3174-2900.