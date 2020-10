O comércio de Cambé estendeu seu horário por conta do Dia das Crianças, celebrado dia 12 de outubro. De acordo com a ACIC- Associação Comercial e Empresarial de Cambé, a partir desta quinta-feira (08) até o próximo sábado (10), o comércio funcionará das 9h às 18h.

A data que movimenta a economia anualmente, também proporcionará um aumento nas vendas, segundo o presidente da ACIC, Pedro Mazei. “ Neste ano, esperamos que o crescimento nas vendas seja de 4 a 5% maior em relação ao ano passado, mesmo com tudo que está acontecendo”.

Mazei comentou ainda sobre o trabalho da ACIC junto a Prefeitura de Cambé para que o comércio volte ao seu funcionamento normal. “A ACIC sempre se posicionou a favor do horário normal no comércio por entender que não somos área de contágio. Claro que salientamos a importância da adoção por parte do comércio das recomendações estipuladas pela área da saúde. Inclusive, já manifestamos junto ao Município nossa intenção da volta ao horário normal”.

E por fim, o presidente da ACIC esclarece a importância da flexibilização no horário do comércio neste momento. “A expansão do horário do comércio facilita a ida dos consumidores às compras, evita demissões de colaboradores, restabelece a confiança do empresário, colabora no distanciamento social, contribui para a contratação de colaboradores temporários em função do final de ano, gerando emprego e renda”.

E aí, vamos prestigiar o comércio local e tomar os cuidados necessários?! Então mnão esqueça sua máscara e boas compras!



SERVIÇO:

EXTENSÃO DO HORÁRIO DO COMÉRCIO DE CAMBÉ

DATA: 8 (QUINTA-FEIRA), 9 (SEXTA-FEIRA) E 10 (SÁBADO)

HORÁRIO: DAS 9H ÀS 18H

CUIDADOS: USO OBRIGATRÓRIO DE MÁSCARA