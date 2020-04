O Prefeito de Cambé José do Carmo Garcia esteve em reunião na sede na Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema), na ultima sexta-feira (03/04), a reunião que contou também com a presença dos prefeitos de outros 18 municípios, foi decidida a manutenção do comércio fechado por mais uma semana. A decisão leva em conta a emergência sanitária por causa do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo o presidente da Amepar e prefeito de Arapongas, Sergio Onofre, a maioria dos gestores optou pela manutenção do comércio fechado. Ele acredita que, apesar das dificuldades financeiras, a decisão humanitária é o mais adequado para preservar a saúde da população.

Na manhã desta sábado o prefeito de Cambé concedeu na sede da prefeitura uma entrevista coletiva onde explicou o atual momento de Cambé também pelo pandemia do Covid-19 quanto pela epidemia de dengue.

Confira na integra a entrevista coletiva que foi transmitida ao vivo pelo Portal Cambé: