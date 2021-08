Comércio de rua abre até às 18h neste sábado em Londrina

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Neste sábado (28), as lojas do comércio de rua podem abrir as portas em horário ampliado, das 9h às 18h. No domingo (29), os estabelecimento fecham e o comércio é retomado a partir de segunda-feira (30).

Já as lojas dos shopping centers atendem neste sábado (28), das 10h às 22h. As praças de alimentação podem funcionar no mesmo horário.

No domingo (29), as lojas dos shoppings funcionam das 14h às 20h, e as praças de alimentação das 11h às 22h.

Os horários são referentes às atividades consideradas não essenciais.

Tarobá News