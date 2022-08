Comércio de rua terá horário estendido nesta quinta e sexta-feira para o Dia dos Pais

O comércio de rua de Londrina vai atender em horário ampliado nesta semana do Dia dos Pais, que este ano será comemorado no dia 14 de agosto. Na quinta e também na sexta-feira, dias 11 e 12, as lojas abrirão até às 21h. No sábado (13), o funcionamento será até às 18h.

Diante dos bons resultados em outras datas especiais, como o Dia das Mães e Dia dos Namorados, a expectativa é de aumento nas vendas em relação ao ano passado.

Uma pesquisa realizada pelo Grupo Datacenso, em parceria com a Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná) e a ACIL (Associação Comercial de Londrina) mostra que o comerciante londrinense espera um crescimento de 10% em relação a 2021. A média geral do Estado do Paraná ficou em 8%.

A pesquisa também avaliou a expectativa dos consumidores. Em Londrina, o tíquete médio gasto deve ficar em R$ 175,14, por presente. Entre os itens a serem comprados, o vestuário lidera com 49%, seguido de outros itens (17%), artigos esportivos (14%), eletrônicos (14%), almoço/jantar (11%), bebidas (11%), acessórios (9%), perfumes/cosméticos (6%), cesta de café (3%), livros (3%) e celulares/smartphones (3%).

Tarobá News