Comércio em Cambé volta a funcionar em horário normal

O comércio de Cambé vai voltar a funcionar das 9h às 18h a partir desta quarta-feira (10/02). A alteração do horário foi publicada no decreto 070/2021, no último dia 5. Aos sábados, o horário estabelecido é das 9h às 13h. A última alteração tinha sido publicada no decreto 255, de maio 2020, e restringia o horário das 10h às 16h. Os estabelecimentos devem continuar a oferecer álcool 70% para clientes e funcionários, manter o ambiente ventilado, priorizar entregas e retiradas, manter a distância mínima de dois metros entre clientes e funcionários, dentre outras medidas.

O decreto também prorrogou por mais 30 dias – a partir da quarta-feira (10/02) – a suspensão do funcionamento de serviços como, por exemplo, casas noturnas, pubs, tabacarias, boates e similares, além de saunas de clubes, associações recreativas e afins.O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, explica que a retomada do horário normal de funcionamento do comércio está dentro de um cronograma. “Nós precisamos preservar vidas, mas também precisamos retomar a economia, por isso algumas atividades vão voltar a funcionar em seus horários normais”, ressalta o prefeito.

Com relação ao Carnaval, Scheller reforça que já estava programado com a Associação Comercial de Cambé (Acic) o fechamento do comércio na segunda-feira (15/02). Em relação à parceria com alguns municípios da região durante o feriado prolongado, o prefeito esclarece que nenhuma atividade está proibida de ser executada. “O trabalhador vai poder trabalhar normalmente. O que os estabelecimentos não podem é vender bebidas alcoólicas para consumo no local durante os dias de Carnaval”, conclui.