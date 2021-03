Comércio volta a funcionar com restrições na quarta-feira

O comércio de Cambé volta a funcionar nesta quarta-feira (10) ainda seguindo os protocolos de segurança e algumas restrições. O decreto estadual proibindo o funcionamento do comércio publicado no dia 26 de fevereiro e prorrogado na última sexta-feira (05), em decorrência do aumento crítico de casos de infecção pela Covid-19, vigora até às 5h desta quarta. Porém, começa a valer o Decreto Estadual 7.020/2021, com término previsto para quarta-feira (17), também às 5 horas – ele pode ser prorrogado ou não, a depender do cenário da propagação da doença no Paraná.

Desta forma, os comerciantes ainda vão precisar seguir algumas restrições quanto ao horário de funcionamento e à lotação dos estabelecimentos neste período. Segundo essas novas medidas, as atividades comerciais de rua não essenciais voltam a funcionar das 10h às 17h com a ocupação máxima de 50% e devem permanecer fechadas nos dias 13 e 14 (final de semana). Além disso, ainda fica proibida a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas das 20h às 5h. As academias podem funcionar das 6h às 20h e com 30% da capacidade, já os shoppings das 10h às 20h com 50% de lotação e os bares, lanchonetes e restaurantes de segunda à sexta-feira das 10h às 20h com também 50% de capacidade.

O funcionamento 24h só é permitido na modalidade de entrega. A abertura de alguns serviços e atividades não essenciais ainda está suspenso até o dia 17 de março, como, por exemplo: casas de show, teatros, cinemas, feiras de negócios, congressos, casas noturnas e afins e reuniões que gerem aglomerações – tanto em espaços públicos como privados.

A restrição na circulação de pessoas também permanece das 20h às 5h até o dia 17. O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, pede a colaboração de todos nesta reabertura, sendo rigorosos no cumprimento dos protocolos de segurança, e faz um apelo à população. “Peço encarecidamente que as pessoas sejam responsáveis. Não precisa ir a família inteira ao mercado, à farmácia e ao comércio.

Acredito que ficar sem fazer festas, sem jogar futebol, sem jogar baralho, entre outras aglomerações desnecessárias neste momento, não vai matar ninguém. Mas o vírus vai. Então, se quisermos que os estabelecimentos sigam abertos e funcionando, vamos todos fazer a nossa parte”, destacou o prefeito, lembrando que as operações de fiscalização vão continuar.

Via: Assessoria de Imprensa