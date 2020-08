Conforme estabelecido pelo decreto estadual 5.069/2020, o prazo para o auxílio temporário Comida Boa ser utilizado irá terminar nesta sexta-feira (07).

Desenvolvido pelo governo do Paraná para ajudar famílias em vulnerabilidade social a comprar alimentos, o Comida Boa teve três créditos de R$ 50 nos últimos três meses.

De acordo com o Cras, 6.453 do CadUnico e 1.566 autônomos, totalizando: 8.019 pessoas que receberam o Comida Boa em Cambé Eles foram contemplados com o voucher a partir de maio deste ano. Os mercados e mercearias do município que aceitam o cartão podem ser conferidos nesta página: www.cartaocomidaboa.pr.gov.br

Permanece a recomendação para que, se possível, somente o titular do benefício compareça ao estabelecimento. Também é necessário estar de máscara de proteção sobre o nariz e a boca ao fazer a compra.