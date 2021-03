Como as viagens são transformadas após uma pandemia global?

A indústria do turismo foi extremamente afetada neste período de pandemia. As medidas de isolamento e quarentena estão sendo adotadas mundo afora, e claro, as viagens estão se tornando cada vez menos comuns. Muita criatividade se faz necessária neste momento, é claro que boas estratégias precisam ser avaliadas neste momento.

Oferecer aos turistas o que há de melhor em preço, qualidade, um bom seguro viagem internacional para todos os momentos, bem como bons pacotes e interessantes opções tanto para viagem de avião quanto de ônibus ou navio.

Este vírus realmente parou o mundo! Muitas pessoas adoeceram, outras morreram, muitas perderam o emprego, a depressão e o suicídio aumentaram drasticamente, e claro que a indústria do turismo não ficou para trás. Sem sombra de dúvidas que é um mercado extremamente atingido.

Como as viagens foram atingidas e o que fazer para proteger os turistas

O isolamento social, a quarentena, o uso do álcool em gel, máscara, compra de insumos para vacinação em massa, enfim, são diversos tópicos importantes para garantir que o vírus seja exterminado, e as agências de turismo estão se adaptando a tudo isso.

Nas viagens de ônibus ou avião, por exemplo, reduzir o número de passageiros é um fator importante. Dentro dos veículos é interessante que haja um distanciamento, e todos possam usar máscara, o que dá uma segurança aos turistas. Ter álcool em gel por perto é um fator de conforto também.

Estas medidas de segurança que estamos já acostumados, além de um bom seguro viagem internacional, são atitudes importantes para tentar minimizar os efeitos da crise. Pode ter certeza que se tudo for feito com muita calma e segurança, o turista se sentirá seguro para ir e voltar. Existem diversos locais muito bons para visitação ao redor do mundo, e apesar do vírus, o mundo não pode parar.

A redução do preço dos pacotes turísticos é uma decisão importante também. Um preço mais atraente ajuda e muito na procura. Infelizmente, o desemprego aumentou e muito. São milhares de empresas fechadas em definitivo, e claro que cabe o uso da criatividade para sair da crise, e o turismo não pode ser diferente.

A partir do momento em que houver uma segurança e confiabilidade maior por parte dos turistas, o setor se sentirá melhor preparado e as pessoas terão menos medo de pegar o COVID-19.

Grandes eventos

Não devemos nos esquecer que teremos em breve as olimpíadas no Japão, e claro que é esperado um grande número de pessoas. Uma excelente oportunidade de dar um up na indústria do turismo daquele país.

Um controle dos atletas e dos torcedores quanto a vacinação e testes negativos do COVID-19 são fatores obrigatórios para que este seja um evento de total sucesso. O mesmo podemos dizer a respeito da próxima copa do mundo no Qatar, quando provavelmente, a pandemia já poderá ter terminado. Caso ainda não, aquele país asiático deve já se preparar para proteger a todos, e o turismo não sentir tanto assim os efeitos.

Podemos concluir que a indústria do turismo está sendo afetada, mas pode minimizar os problemas da melhor forma possível. Claro que voltar a total normalidade de dois anos atrás, ainda levará tempo, mas são passos importantes a serem dados.