Como começar um negócio no Instagram do zero e obter resultados reais

Sempre começa com uma estratégia, até mesmo uma ida às compras. O que podemos dizer sobre negócios?! Mas antes da estratégia, você deve ter uma compreensão do público e dos objetivos da promoção. Com metas já está tudo claro, mas com pessoas é mais difícil. s empresas precisam encontrar aqueles que, de boa vontade, deixem seu dinheiro com elas. Sua estratégia deve crescer a partir de sua estratégia geral de marketing e estar intimamente ligada ao seu plano de vendas

Hoje no Instagram, você pode avançar e três cenários básicos, ajustando qualquer um deles à sua realidade:

Desenvolvimento de um blog completo, uma comunidade de pessoas com os mesmos interesses.

Eles sempre representam um componente útil.

Postagem regular e conteúdo de qualidade são importantes aqui – toneladas de fotos exclusivas e textos envolventes para manter o interesse do público existente e atrair novos assinantes. Concentre-se no alcance orgânico e em todos os benefícios que vêm com ele. A opção, você entende, não é fácil e não é barata.

Criação de demonstração — postagem se necessário. Nesse caso, o objetivo não é a comunidade, mas um resultado rápido. Lançamos anúncios para cada postagem e controlamos o volume de tráfego, alcance, reconhecimento, interações, respostas a convites, vendas e assim por diante. A estratégia é adequada para uma empresa que simplesmente não tem nada a escrever sobre blogs – desenvolvedores, vendas de equipamentos especiais, transporte – ou que não tem orçamento para um fluxo constante de conteúdo.

Opção combinada. Você dirige um blog, reúne um público interessado em torno dele e coloca algumas publicações em publicidade para aumentar o efeito.

O sistema é importante no Instagram. É por isso que tudo afeta o processo e o resultado final da promoção. Design normal, preenchimento competente de informações, uso de todas as ferramentas que o Instagram oferece – stories fixados, TV, tags, conteúdo de marca, etc. Todos os elementos da página devem ser combinados em estilo com objetivos adjacentes e enviar aos leitores vibrações mágicas – estou brincando. Eles devem apresentar o negócio. Seja claro e agradável ao público. Todos gostamos de assistir a lindas contas e, mais ainda, de comprar de uma empresa que não economizou na embalagem normal da marca.

Não há promoção sem um plano de conteúdo bem elaborado. Mesmo que você ou seu redator sejam realmente brilhantes, chegará a hora – em um ou três meses – em que as ideias acabarão, os produtos para exibição acabarão e você ainda precisará ir ao ar regularmente. Para isso, um plano estratégico de conteúdo está sendo elaborado. Não apenas um conjunto de ideias da Internet, mas um sistema de vendas por texto. Escreva um plano com pelo menos um mês de antecedência. Idealmente, três a seis meses. Para agendar o seu conteúdo por um dia, um mês ou mesmo um ano, é necessária a utilização de serviços especiais, por exemplo, este aqui — https://postoplan.pt/. É importante observar a frequência de publicação do conteúdo! As falhas de postagem são corrigidas por algoritmos e reduzem o alcance orgânico.

A promoção é importante. Os métodos de promoção dependem diretamente dos objetivos do negócio. O que você quer das redes sociais – reconhecimento, assinantes, tráfego para outros recursos, vendas? Escolha da lista:



Métodos pagos e eficazes: segmentação, blogueiros, publicidade pública, mala direta, publicidade nativa em sites, em artigos, em vídeos.

Opções gratuitas, mas lentas: cabeçalho de perfil otimizado, página de design bonito, conteúdo normal, tags – hashtags, geotags, nametags – links de postagem, links externos para conta do Instagram, postagem cruzada, marketing de guerrilha, comentários, curtidas e assinaturas ( de preferência no modo manual), networking, concursos, relações públicas mútuas e promoções conjuntas.