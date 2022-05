Como Ganhar Curtidas no TikTok? Maneiras e Dicas Simples

Em um mundo tão tecnológico e digital como temos hoje em dia, as tendências estão mudando a cada segundo, porém algumas vieram para ficar, como é o caso do TikTok, a plataforma de vídeos curtos que surpreendeu por seu absurdo número de usuários ativos durante os anos de 2020 e 2021.

Lançada em 2016, a rede já se tornou uma das principais formas de engajamento entre o público geral. Estima-se que a plataforma já passa até mesmo seus concorrentes, como o YouTube, por exemplo, com usuários gastando cerca de 25 horas por mês consumindo os conteúdos dessa rede social.

É fato que conquistar um bom número de curtidas pode te impulsionar significativamente. Desse modo, a compra de alguns pacotes de curtidas é uma ótima opção para aqueles que desejam maiores resultados em suas contas, sendo uma ótima opção para tal estratégia.

Em meio a tanto alcance, diversos brasileiros estão conquistando fama, respeito e muitos seguidores no TikTok, então a pergunta que fica é: você vai perder essa oportunidade?

Maneiras e Dicas Simples para obter mais curtidas no TikTok

1. Compre alguns likes para dar aquele “Boost” no seu perfil

Como falamos acima, apesar das incríveis dicas que você verá a seguir, é importante mencionar que qualquer estratégia de marketing leva tempo e demanda paciência (às vezes até demais).

Mas não precisa se desesperar, se você acha que seus planos estão demorando muito para se concretizarem, considere comprar algumas curtidas para dar aquele “up” na sua conta, pode acreditar, vale a pena!

Para isso, conte com alguns dos melhores sites especializados na venda de curtidas:

1) Subsly.com – Melhor site para comprar curtidas do TikTok

Simplesmente o melhor e mais indicado site para comprar curtidas no TikTok, a Subsly, conta com o melhor preço, melhores pacotes e os resultados com mais credibilidade dentre os demais sites.

Nesse site, você vai poder contar com a segurança e profissionalismo de uma plataforma especializada em venda de curtidas, seguidores e demais serviços para várias plataformas, não só para o TikTok, mas para o como Instagram, Facebook e até mesmo o Youtube de forma segura e online para qualquer pessoa, o que só a Subsly sabe oferecer.

Alguns dos recursos que mais impressionam no site é a facilidade com que se pode efetuar a compra dos produtos, que pode ser feita em menos de 2 minutos e com garantia completa da entrega e permanência das curtidas.

Na Subsly.com, você pode escolher o plano de compra de acordo com a sua necessidade, sem contar que também é possível selecionar o público-alvo, o que torna a entrega ainda mais verdadeira e o resultado mais seguro.

2) InstaGrowing.net – bom suporte ao cliente e preços acessíveis

Seguindo para nossa segunda recomendação, temos outro dos melhores sites para o mesmo objetivo, um site que se gaba por possibilitar a compra de seguidores de forma rápida, e entrega também de forma agilizada.

A entrega dos pacotes no site também funciona de forma similar a dos demais: você efetua a compra, espera o prazo estipulado e recebe os seguidores no Instagram conforme o pacote que adquiriu, lembrando que todas as curtidas são reais de perfis de verdade, nada de bots por aqui.

O site também se destaca por ofertar constantemente promoções com bom custo-benefício, o que gera ainda mais satisfação por parte de seus usuários. Ou seja, as promoções podem ser aplicadas dependendo do pacote ou da assinatura que você adquirir.

Enfim, falamos de maneiras de dar um grande “up” na sua conta, mas voltemos ao tópico principal.

Abaixo, você pode conferir algumas dicas sobre como conseguir mais curtidas de forma segura e evitar correr riscos de sua conta ser banida ou que tenha algum problema com os seus pacotes adquiridos.

2. Faça um planejamento sobre sua “jornada”

Essa dica é fundamental caso você esteja buscando uma conta muito famosa, o planejamento e a elaboração de uma boa campanha de marketing são pilares para alcançar um engajamento gigantesco.

Pense que toda jornada começa de algum lugar e vai para algum outro, dessa forma, seu planejamento precisa levar em consideração diversos fatores que podem te beneficiar.

Saber qual seu público-alvo, qual vai ser o conteúdo abordado na página e onde ele vai circular são alguns exemplos de planejamento que podem ser adotados para alcançar mais seguidores.

Além disso, uma vez que você poderá contar com seus seguidores comprados, seu engajamento naturalmente tenderá ao crescimento, um ponto muito relevante e que poderá te auxiliar a saber por onde começar.

3. Quer saber o porquê de ter várias curtidas?

Imagine um show musical em um estádio de futebol, normalmente você pensaria em um grande palco, com uma plateia muito animada e a banda tocando para eles, certo?

Nas redes sociais, o princípio é o mesmo, quanto mais pessoas curtem seu conteúdo, mais sua voz é escutada e maior impacto você vai causar.

Também vale ressaltar que, de acordo com um estudo da Pew Research, a utilização de mídias sociais vem aumentando constantemente na sociedade, o que pode gerar bastante oportunidade caso você opte por investir no marketing digital.

4) Funciona como uma espécie de ciclo

Como dito anteriormente, o engajamento nas redes sociais é de extrema importância para alcançar um número grande de curtidas.

Dessa forma, a compra de curtidas pode te ajudar a alcançar tal engajamento, uma vez que gera relevância às suas publicações e faz com que o alcance delas aumente exponencialmente.

Utilizando o exemplo do show que demos anteriormente, imagine que no mesmo show, você, o vocalista da banda, dê alguns ingressos de presente para pessoas que concordarem em ir e divulgar sua apresentação.

As curtidas adquiridas funcionam da mesma forma, uma vez que, interagindo com a sua conta, o algoritmo do TikTok entende que suas postagens são relevantes e passa a divulgá-las para mais e mais usuários, funcionando como um ciclo benéfico para seu perfil.

5) Mesmo sendo bom, não viva apenas de “boosts”

Essa dica pode parecer estranha, mas é muito importante que você mantenha sua originalidade.

Isso quer dizer que você deve continuar sua busca para atingir um público natural, que interaja e compartilhe suas publicações de forma que normalmente ocorreria sem a ajuda dos bots.

Isso deve acontecer até mesmo para evitar banimentos e cancelamentos de contas no TikTok, já que o objetivo da compra de curtidas é assegurar um “boost”, não só um número expressivo de curtidas em uma publicação que, teoricamente, não deveria tê-lo.

6) Olho bem aberto nas tendências

Um método excelente para conseguir várias curtidas orgânicas é o acompanhamento e a constante utilização de tendências para fortalecer sua conta, como se você pudesse “surfar” na onda e ganhar destaque.

Em seu significado mais lógico, uma “tendência” se refere a algo importante que tem ganhado muito destaque e atenção da mídia, esse momento pode ser essencial quando você resolver fazer um vídeo sobre ele.

7) Utilize hashtags

Ao utilizar hashtags você poderá ganhar mais visibilidade, especialmente no que tange ao fato de que muitas pessoas que se interessam por um assunto, irão interagir com o seu tuíte.

8) Mantenha uma boa relação com demais influenciadores

O chamado “networking” nessas horas pode vir muito bem a calhar, isso porque ao se estabelecer um bom relacionamento com pessoas influentes, elas podem te ajudar a crescer nas redes sociais.

Essa ajuda pode vir de várias formas, mas todas partem da utilização do engajamento de tais influenciadores.

Com esse apoio, você pode escolher por divulgar seu perfil, alcançando outros públicos, divulgar o próprio influenciador, mantendo seu engajamento e a frequência de suas postagens, de forma que sempre tenha algo em seu feed, pode optar por realizar conteúdos com o influenciador, dentre diversas outras opções.

O importante, nesses casos, é que você procure e dê preferência a influencers que estejam ligados à sua área, seu escopo de publicações, não que expandir para áreas parecidas seja uma má ideia, mas a partir do momento que a influência deles passa a te auxiliar, seu perfil tende a crescer.

Para alcançar maiores resultados rapidamente, uma outra dica muito legal é você fazer um acordo com esses influenciadores para que eles divulguem suas publicações e seus produtos, como uma forma de patrocínio.

9) Lembre-se que a rede social também pode te ajudar

Aqui, você pode conferir uma dica sobre o impulsionamento de sua página e as ferramentas ofertadas pela plataforma. A utilização do próprio TikTok como meio de impulsionar sua conta e fazer com que ele apareça para mais pessoas.

A rede social conta com diversas dicas de impulsionamento, o que pode ser uma maneira eficiente e viável de ganhar seguidores de forma rápida caso você esteja começando ou queira aquela “ajudinha extra” para alavancar seu engajamento.

Claro, a utilização de tais dicas só será realmente efetiva se você mantiver o padrão e regularidade das postagens, conforme as dicas do texto.

10) Mantenha seu engajamento postando bastante

A publicação de vários conteúdos e em formatos diferentes é crucial para garantir o engajamento da sua conta, de forma que você sempre vai aparecer para seus seguidores com novidades ou atualizações sobre um projeto.

Como diz o ditado, “aquele que não é visto, não é lembrado”, e isso se aplica muito bem na dica, pois caso seu perfil desapareça repentinamente, seus seguidores podem acabar esquecendo de você.

Em suma, as postagens que você fizer precisam condizer com aquilo que seu público vai querer ler/ver, de forma que os seus posts despertem o interesse e a curiosidade daqueles que estão sendo expostos a ela.

Algo muito importante a ser feito nesses momentos é refletir constantemente sobre a importância do assunto abordado, de forma que o resultado seja a publicação de um material acessível ao seu público.

Uma boa ideia que pode ser utilizada, é o comentário de alguma tendência forte na rede social. Ao abordar um assunto que todos comentam, vários usuários ganham grande destaque ao atrair pessoas que se interessam pelo assunto, o que acaba por gerar ainda mais engajamento e impulsionando a conta.

11) Publique conteúdos em formatos diferentes

Por fim, cabe pontuar que, para alcançar e agradar um número maior de usuários, é preciso variar os formatos conforme seu conteúdo vai sendo adicionado.

Procure variar a forma de publicação postando, por exemplo, uma imagem, um vídeo mais longo e explicativo e um vídeo curto durante a semana, dessa forma, o público que tem preferência por um formato de compartilhamento específico vai te dar muito destaque.