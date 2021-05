Como ganhar seguidores e engajamento no Instagram

Em um mundo de influencers, todo mundo quer ganhar visibilidade no Instagram, rede social muito utilizada como ferramenta para divulgação de negócios. Além de promover seus projetos e conhecimentos na área em que são apaixonadas, as pessoas também utilizam o aplicativo para trabalhar sua marca pessoal, algo que vem ganhando muito espaço em temas de marketing e tendências de mercado.

O que muita gente sabe é que essa rede social vive de publicações patrocinadas, número de seguidores e do dinheiro que usuários colocam para aumentar o seu alcance de visualizações. Mas nem todos compreendem que também existem outras maneiras de crescer na rede. Quem não quiser injetar dinheiro na plataforma pode simplesmente investir na criação de conteúdos de qualidade, que ajudam com o crescimento de seguidores de maneira orgânica e natural.

Para possuir uma grande quantidade de seguidores no Instagram é necessário realizar uma série de estratégias e entender o algoritmo da plataforma. Dessa maneira, é possível mostrar para o sistema que você é uma pessoa ativa e relevante. Isso aumentará o seu alcance e fará com que o seu perfil seja visto e sugerido para mais pessoas. Além disso, chegar na sessão “populares” pode dar um salto ainda maior em sua conta, mas para isso, o número de curtidas deve estar lá no alto.

Conheça agora uma série de práticas para turbinar e acelerar o crescimento dentro na plataforma.

Procure as hashtags certas

As hashtags têm o poder de conectar a sua publicação com as pessoas que estão procurando o mesmo assunto que você. Para isso, faça uma pesquisa na própria rede social de quais são as hashtags que combinam com o tema que você quer divulgar e estão sendo usadas por todos. Por exemplo, se você quer falar sobre futebol, procure o que os grandes perfis colocam como hashtag e utilize as mesmas palavras-chave que eles. Uma outra maneira também é analisar qual é a hashtag que está em alta no dia e fazer uma publicação sobre o tema, como #bbb.

Mas preste atenção ao usar essa função. Lembre-se que é muito importante colocar apenas hashtags relacionadas ao conteúdo da foto publicada. Procure o que combina com o seu perfil e com a postagem em questão. Assim, você será visto por todos que realmente têm curiosidade no que você posta.

Converse com seus seguidores

Crie atividades e interação com seus seguidores para que você esteja sempre aparecendo quando eles entrarem no Instagram. Essa é uma boa maneira de ganhar seguidores fiéis e muitas curtidas. A tática funciona ainda melhor quando o seu perfil é especializado em um tema e você gosta de trazer notícias e vivências sobre alguma atividade, como filmes, carrinhos de controle remoto ou produtos de beleza. E mesmo dentro de cada um desses temas, é melhor se aprofundar ainda mais, como por exemplo falar sobre os jogos de slot, algo especializado e com muito assunto, pois existe uma grande variedade dentro da modalidade, e é um nicho que pode gerar interesse de um grupo específico e fiel.

E falando em games, outra importante ação que se pode fazer para ganhar e engajar os seguidores é jogar com eles, porque mais do que transmitir informação e criar interações também é importante usar as ferramentas do próprio Instagram, pois isso mostrará para o algoritmo que você é um perfil ativo.

Curta e comente em fotos de perfis com mais seguidores que você

Para crescer, é preciso ser visto, e nada melhor do que buscar pessoas que já ganharam muitos seguidores e mostrar que você também existe. Para isso, entre em perfis parecidos com o seu, mas com mais seguidores, curta as fotos, comente nas publicações e siga os usuários que seguem ele, porque é muito provável que eles também tenham interesse no seu conteúdo.

Essa talvez seja a maneira mais efetiva de ganhar seguidores de forma orgânica, por isso, comece testando com um comentário em fotos e depois siga algumas pessoas. Assim você poderá comprovar como o seu perfil irá crescer de forma rápida e eficiente.