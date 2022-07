Conselhos para escolher uma boa corretora online

Uma das melhores decisões que alguém que deseja saber como investir na bolsa de valores pode tomar é escolher uma boa corretora para isso. Já que é por meio dela que você acessa o mercado acionário para comprar aquelas ações que tanto deseja, além de outros instrumentos financeiros igualmente atrativos.

Neste artigo, elaboramos alguns conselhos para quem está buscando dar os primeiros passos nesse sentido. Posto que investir no mercado bursátil não é para amadores, todos que desejam fazer isso precisam estar conscientes dos riscos que se apresentam. Além disso, uma boa corretora tornará toda sua trajetória como investidor mais simples e prática.

Uma corretora para investir na bolsa é um intermediário financeiro que lhe permite acesso aos mercados de negociação. Para que você possa operar por meio de uma plataforma, negociando ações, commodities, fundos, divisas e muito mais. A plataforma usada possui versões distintas para que você possa acessar sua conta através de diferentes dispositivos e sistemas operacionais.

Atualmente as versões móveis das plataformas de negociação vêm sendo bastante usadas, pois os smartphones possuem bons tamanhos de tela e hardware potente, o que permite acesso aos mercados de forma totalmente prática e descomplicada. Ademais, estes dispositivos permitem mobilidade, ou seja, você pode acompanhar suas operações independentemente de onde estiver.

As melhores corretoras possuem licenças para operar, principalmente em países da Europa. Isto atesta que a empresa é séria e presta um serviço de qualidade, oferecendo proteção para os fundos depositados pelos usuários. Licenças de grande conceito nestes países são CySEC e FCA, concedido por entidades confiáveis.

Como investir na bolsa de valores: mercados disponíveis

Ao contrário do que muitos pensam, as bolsas de valores não vendem apenas ações, embora estes sejam seus principais produtos. Por meio de uma corretora você pode acessar a bolsa e comprar:

Ações – papéis que representam partes de uma companhia.

Índices – Instrumentos que representam o desempenho das melhores ações de uma bolsa ou segmento de mercado.

Commodities – matérias-primas de grande consumo mundial, importantes para o desenvolvimento econômico de vários países.

Fundos – carteiras preparadas com ativos financeiros variados, segundo estratégias de seus gestores.

ETFs – fundos formados por índices variados de bolsas de valores ou segmentos econômicos.

Na verdade, nem toda empresa oferece o mesmo menu de produtos financeiros para os usuários. Pois, existem distintos intermediários financeiros por meio dos quais você pode acessar a bolsa de valores. Conheça os dois principais:

Bancos tradicionais – você pode acessar e começar a negociar na bolsa através de seu banco, sabia? Ele oferece uma gama variável de produtos de investimentos, mas as taxas costumam ser mais altas do que nas corretoras.

Corretora de valores – oferecem um leque de investimentos considerável, de forma online, com mais praticidade e atendimento personalizado. As taxas costumam ser mais competitivas, oferecem ótimas plataformas de negociação e material educacional de qualidade.

No que se refere às taxas, devido à concorrência, muitas corretoras estão deixando de cobrá-las e tiram seu lucro somente de um pequeno valor de spread que incide sobre as operações. Aquelas que insistem em cobrar taxas estão sendo penalizadas com a perda de usuário, já que hoje é muito simples migrar de uma corretora para outra.

Quando se compara a corretoras e bancos, vemos que as coisas mudam, pois estes últimos insistem em cobranças mais altas. Todavia, eles podem oferecer um serviço mais personalizado e um suporte presencial. Já que bancos tradicionais contam com agências em distintas cidades do país para resolver problemas de seus clientes pessoalmente.

Vantagens de investir em algumas corretoras

Algumas corretoras oferecem uma série de vantagens, como bônus e descontos, mas no final o que fideliza o usuário é a prestação de um bom serviço. Pois os investidores gostam mesmo é de ter resultado em suas operações de investimento, e isso só é possível com uma corretora que ofereça uma ótima plataforma e excelente atenção ao usuário.

Boas corretoras também se destacam por oferecer uma vasta gama de materiais educacionais aos seus usuários. A saber, cursos, palestras, seminários online, etc… Uma seção com robusto material que os usuários possam aprender mais sobre o trading online e ser mais efetivos na realização de suas operações de investimento.

Atualmente as pessoas gostam de praticidade, a tecnologia nos proporciona mais comodidade para fazer as coisas. E a maior parte da sociedade está acostumada com o conforto que a modernidade nos oferece. Nos investimentos funciona da mesma forma. Embora ainda existam corretoras que aceitem depósitos por boletos bancários, existem meios mais práticos para isso.

Posto que a maior parte das pessoas não tem interesse em passar três dias esperando a confirmação do pagamento de um boleto para ver o seu dinheiro na conta de trading. Por isso, as melhores corretoras online oferecem aos usuários a possibilidade de enviar fundos a conta de negociação por meio de cartão de crédito e débito ou carteiras eletrônicas.

Já que dessa forma o dinheiro cai na conta de negociação do usuário na corretora de modo imediato. Essa facilidade que a tecnologia oferece é quase uma obrigação para corretoras que desejam fazer a diferença no mundo dos investimentos. Ademais, ninguém deseja fazer uso de meios ultrapassados para colocar dinheiro em uma conta junto a corretora.

O mesmo vale para os investimentos. Pois operações de negociação complicadas que precisam de 20 passos para efetivação também já não são toleradas, principalmente pelo investidor moderno. Por isso muitas corretoras estão oferecendo métodos através dos quais o cliente pode investir com poucos cliques do mouse, onde todas as informações sobre as operações são mostradas na tela de modo simples e claro.

Do mesmo modo, é preciso saber usar a alavancagem, uma ferramenta muito interessante que permite ampliar o valor de sua operação. A alavancagem funciona como um empréstimo que a corretora faz para você. Ela é disponibilizada em diferentes níveis, permitindo a você poder multiplicar seu capital por 10x, 20x, 100x ou mais, dependendo da corretora e do mercado utilizado.

Todavia, é preciso deixar bem claro que a alavancagem funciona nos dois sentidos. A saber, se o mercado for na direção favorável ao seu investimento, você lucrará bem mais usando ela; porém, se o mercado for em sentido contrário, suas perdas também serão maiores. Por isso é importante saber muito bem o que está fazendo ao usar a ferramenta.

Tenha atenção ao mercado ao investir na bolsa

Antes de tudo, para investir na bolsa é preciso estar atento ao mercado, pois a plataforma de negociação não é um vídeo game. Todo o movimento de preços que acontece no gráfico de um ativo é reflexo de negociações que estão ocorrendo a todo o momento, que muitas das vezes são influenciadas por fatores externos.

Ter uma visão macro do que acontece com o mercado fora da tela de um home broker pode ser muito importante para que você tome as decisões corretas nos investimentos. Por exemplo, a quebra na safra de um grande país produtor de trigo, vai influenciar no preço dessa commodity na bolsa de valores.

Digamos que haja uma guerra envolvendo um país grande produtor de petróleo e suas refinarias sejam gravemente bombardeadas, o preço desse produto vai ser afetado na bolsa de valores. Quando a China proibiu o uso de criptomoedas no país, os preços destas despencaram. O mesmo ocorre com a saúde econômica dos EUA que reflete diretamente na cotação do dólar.

A pandemia é um grande exemplo disso, ela afetou a economia como um todo, os índices de bolsas de todo o mundo ruíram. Portanto, se você deseja saber como investir na bolsa de valores, saiba que ela não se resume apenas aos movimentos dos preços em uma tela de computador. Ter uma visão panorâmica de tudo o que está acontecendo no mercado é fundamental para quem pretende ter sucesso com renda variável.