Enquanto os cassinos não são liberados, a internet se firma como um dos meios mais seguros e confiáveis de fazer apostas no Brasil. Saiba mais sobre como mercado de jogos online está crescendo no país.

Proibidos pelo presidente Dutra a mais de 70 anos, os cassinos e jogos de azar ainda são assunto controverso no Brasil. Mesmo assim, os jogos online têm conquistado cada vez mais seguidores, que veem na internet uma forma legal e segura de fazer apostas enquanto a uma legislação mais favorável não é aprovada.

Por enquanto apenas jogos legalizados e controlados pelo governo são permitidos. A Loteria Federal, por exemplo, movimenta bilhões de reais todos os anos e a estimativa é que, uma vez que sejam legalizados, os cassinos e jogos de azar movimentem muito mais do que isso.

O mercado de jogos online no mundo

Diferente do Brasil, em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Japão e Reino Unido, os jogos de azar são totalmente liberados e rendem bilhões e bilhões de dólares todos os anos.

Aliás, o mercado de cassinos e apostas é tão popular nestes países que acaba beneficiando muitos outros setores financeiros. A indústria do turismo, por exemplo, está fortemente ligada aos cassinos nos países mencionados acima, já que muitos deles fazem parte de redes de hotéis e resorts.

O mercado de jogos online, por sua vez, também atrai pessoas do mundo todo. Afinal, está é a única forma legal e segura para os brasileiros (e pessoas de outros países onde o jogo não é permitido) fazerem suas apostas.

Atualmente, os cassinos online são bastante fáceis de usar e podem ser acessados tanto pelo computador quanto por dispositivos móveis. Empresas do setor investem cada vez mais na satisfação do usuário, criando experiências cada vez mais imersivas e seguras.

Com planos de fidelidade, bônus financeiros e formas de pagamento e recebimento cada vez mais variadas, estas empresas tentam trazer o que há de melhor no mercado para todos os usuários.

São diversas opções de serviço, que agregam cada vez mais valor e qualidade aos jogos online. É possível encontrar diversas opções de jogos em Bemslots, por exemplo, e encontrar ótimos bonos casinos em sites como o Gambla.com.

Legislação no Brasil

Até o momento apenas jogos controlados pelo governo através da Caixa Econômica Federal são permitidos. Entretanto, ao que tudo indica, a legalização dos jogos de azar no Brasil parece estar cada vez mais próxima.

O pôquer, por exemplo, apesar de bastante popular e difundido em outros países, sempre foi visto como um jogo de azar por aqui. Felizmente, tudo mudou quando o governo reclassificou o jogo como um esporte de estratégia e habilidade em 2012.

A mudança mudou completamente o cenário do pôquer brasileiro. As plataformas de pôquer online passaram a receber cada vez mais acessos e visibilidade, investidores de todas os setores passaram a apresentar interesse no jogo e hoje campeonatos nacionais com premiações milionárias são transmitidos para todo o país em canais de TV aberta e fechada.

Outro passo positivo para a indústria foi a aprovação da Lei 13.756/2018 em dezembro de 2018, que tornou legal a realização apostas esportivas online. Agora, políticos, investidores e autoridades responsáveis estudam como a legislação será regulamentada.

Projetos de lei circulam no Congresso e no Senado visando a liberação total dos jogos de azar no Brasil. Um deles é o projeto de lei 186/2014, que está em trâmite desde 2014 e tem como o principal objetivo legalizar o funcionamento de cassinos e estabelecimentos de apostas em todo o território nacional.

O futuro dos jogos online no Brasil

As discussões sobre os cassinos e jogos de azar sempre foram complexas e, por vezes, bastante controversas. Entretanto, projeções para o futuro mostram que o Brasil só tem a ganhar com a regulamentação dos jogos online.

Além do óbvio impacto na economia gerado pelos bilhões movimentados, especialistas estimam que o Brasil também poderá gerar milhares de empregos, tanto direta quanto indiretamente, com a legalização e regulamentação dos jogos e cassinos online.

Entretanto, espera-se que, uma vez regulamentado, o mercado de apostas e casinos online no Brasil ainda leve bastante tempo até atingir um nível maduro de desenvolvimento. A única certeza é que o potencial do mercado no Brasil é gigante e só o tempo dirá se o país saberá aproveitá-lo.