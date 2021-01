Como sites de dicas online lucram quando os apostadores perdem

Muitos sites de dicas e contas de redes sociais estão tendo lucro quando suas dicas em apostas Brasil perdem, levando a dicas ruins ou muito improvisadas para aumentar sua receita.

O aumento nas contas de dicas de redes sociais levou a um aumento nos programas de afiliados com casas de apostas, muitas das quais funcionam com base no fato de que o afiliado – neste caso, um informante – recebe uma porcentagem das perdas que um cliente sofre quando se inscreve pelo link postado pelo afiliado.

As dicas de contas nas redes sociais, assim como as de blogs, tiveram um grande aumento recentemente, com algumas das maiores empresas ostentando mais de meio milhão de seguidores no Twitter. Muitas dessas contas publicam dicas nas redes sociais, juntamente com um link para uma casa de apostas, e obtém lucro com as perdas de todos os clientes que clicam no link e se inscrevem. Outros fazem um link direto para seu próprio site, no qual haverá vários anúncios de casas de apostas, e o mesmo sistema será aplicado quando um cliente clicar em um e se inscrever.

Compartilhamento de Receita

As porcentagens podem variar entre 20 e 40 por cento, mas, embora seja difícil dizer que alguns informantes deliberadamente passam dicas perdedoras. Existem muitos outros métodos para atrair clientes às apostas que provavelmente perderão. Por exemplo, muitas contas passam dicas regularmente aos apostadores que usam probabilidades longas, juntamente com um link de inscrição para uma casa de apostas e uma aposta grátis de R$ 50. O cliente registra-se, faz a aposta grátis no acumulador e depois, se continuar a apostar nessa conta, o informante irá lucrar com uma percentagem das suas perdas.

Redirecionado

Por exemplo, uma grande empresa de dicas com pouco menos de 600.000 seguidores no Twitter postou recentemente vários links para um acumulador 103/1. Quando o link era acessado, ele redirecionava para o site da empresa, onde o acumulador se encontrava em uma página que exibia um total de 17 anúncios de diversas casas de apostas, todos eles ofertas especiais para novos clientes.

Um funcionário de uma grande empresa de dicas afirmou publicamente que eles podem ganhar entre R$ 350.000 e R$ 5000.000 em receita, apenas com perdas de clientes a cada mês. Ele afirmou que o objetivo é garantir o máximo de tráfego possível no site e que, embora os acumuladores quase sempre percam, são as apostas mais populares porque prometem os maiores ganhos. Embora as apostas com probabilidades pequenas geralmente ganhem, o fato de as probabilidades serem minúsculas significa que poucas pessoas apostam nelas.

A realidade desta indústria é que as pessoas só podem ganhar se outras perderem e, como muitos afiliados, ele inclui um aviso em seu site que informa aos clientes que ele está lucrando com uma porcentagem de suas perdas.

Alguns informantes fazem o mesmo, enquanto outros também publicarão regularmente um registro de suas dicas para mostrar que são genuínos e ganham dinheiro para o apostador.