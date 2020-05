Na tarde desta segunda-feira (25), às 15hrs, policiais militares da Companhia de CHOQUE do 5º Batalhão realizaram a entrega de 855 cobertores ao Hospital do Câncer de Londrina.

A Companhia de CHOQUE do 5º BPM há tempos mantém laços estreitos com o Hospital do Câncer de Londrina, com o intuito de ajudar essa Instituição que proporciona o tratamento de inúmeros pacientes acometidos pelo Câncer.

No ano de 2019, foi realizada uma Costelada pelo CHOQUE, visando arrecadar fundos para o Hospital, e, através da contribuição e auxílio de nossos colaboradores, foi repassada a quantia de R$20.000.

Nesse ano de 2020, devido à situação causada pela COVID-19, visando resguardar a saúde de todos e evitar a disseminação da doença, a Costelada foi inviabilizada; no entanto, em contato com o Setor de Captação do Hospital do Câncer soube-se da informação da necessidade de cobertores por parte do Hospital, tendo em vista o inverno que se aproxima. Então, foi sugerido à Companhia de CHOQUE a doação de 400 cobertores.

Iniciou-se, então, a campanha de arrecadação de cobertores por parte do CHOQUE, sendo que, em menos de uma semana de campanha, com a ajuda de nossos colaboradores e amigos, foram arrecadados a quantia de 855 cobertores, mais do que o dobro da meta, a serem repassados ao Hospital do Câncer de Londrina, com um valor aproximado de R$23.000.

O 5º Batalhão agradece a todos os militares e civis, parceiros e colaboradores que apoiaram e contribuíram com a Campanha, bem como a todo empenho dos militares estaduais na divulgação, transporte e entrega dos cobertores ao Hospital do Câncer de Londrina, os quais, com toda a certeza, acarretarão um inverno menos intenso aos pacientes em tratamento.

