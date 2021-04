Companhia de Choque recebe doação de 20 submetralhadoras em Londrina

A doação foi feita com a devida autorização do Exército, ação esta que demonstra com clareza que a parceria público privada favorece imensamente a comunidade.

Na manhã desta quinta-feira (29/04) às 09 horas foi realizada na Sede do 5º Batalhão de Polícia Militar a entrega de 20 submetralhadoras 9 mm da marca Taurus à Companhia de CHOQUE, armamento doado pelo empresário Rodrigo Ribeiro, do ramo metalúrgico.

A doação foi feita com a devida autorização do Exército, ação esta que demonstra com clareza que a parceria público privada favorece imensamente a comunidade, além do reconhecimento do próprio doador da importância e do papel fundamental que a Polícia Militar desempenha, combatendo diariamente a criminalidade e, acima de tudo, salvando vidas!

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

“Sua proteção é o nosso compromisso”.

Comunicação Social do 5º BPM.