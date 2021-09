Companhia de Trânsito realiza ação visando orientação de condutores e pedestres no calçadão de Londrina

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Na manhã desta segunda-feira (20), em comemoração à Semana Nacional do Trânsito (18 a 25 de setembro), a Companhia de Trânsito do 5º BPM realizou um ponto de bloqueio na cidade de Londrina cujo intuito foi, além da fiscalização e trânsito, orientar os condutores acerca de comportamentos que colocam em risco a segurança no trânsito.

Na ocasião, foram abordados e fiscalizados 105 veículos, sendo seus condutores orientados quanto à reflexão a respeito da responsabilidade de cada um para tornar o trânsito mais seguro para si e para os demais; sendo que a ação gerou a remoção de 19 motocicletas/motonetas e de 01 automóvel com irregularidades e foram lavradas 34 notificações.

Além da Operação Blitz, foi realizada uma ação no calçadão de Londrina, com a entrega, a pedestres e condutores, de panfletos informativos voltados à conscientização de todos os envolvidos no dia a dia do trânsito, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres.

