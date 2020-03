Compra consciente tem feito parte da rotina dos brasileiros há algum tempo. Além de tentar planejar mais suas aquisições- de produtos e serviços-, é notório que a adesão de brasileiros por brechós tem crescido muito!

Pensando na sustentabilidade, tanto do meio ambiente como no da Organização Viver, a Ong, criou há alguns anos o “Brechó do Bem”, setor que vende roupas, acessórios, brinquedos e livros, tanto novos como seminovos, recebidos em doação com a finalidade de gerar renda para a manutenção da Instituição. Com isso, tem fechado parcerias com empresas que possuem consciência social, como é o caso dos representantes da marca de calçados Usaflex em Londrina, Claudecir e Leidiane. Essa união, resultará na venda de calçados novos e de diversos modelagens da marca Usaflex nas instalações do “Brechó do Bem” no próximo sábado, dia sete.

De acordo com a presidência da Ong, esse dia especial contará apenas com calçados de numeração 35 e as vendas serão feitas em dinheiro.

E segundo os representantes da Usaflex em Londrina, todos os calçados serão comercializados ao preço único de R$50,00. Ou seja, pessoal, uma grande oportunidade de adquirir peças duradouras por um preço diferenciado!

Reserve um tempinho para passar no “Brechó do Bem” da Organização Viver no próximo sábado, dia sete, das 9h às 16h.

O Brechó do Bem fica na rua Ataupho de Paiva,234- Jardim Petrópolis (rua de trás da Ong Viver).

Mais informações pelo telefone: 43-3343-0044.