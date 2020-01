A Prefeitura de Cambé divulga o gabarito definitivo e o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público de 2019. A prova foi aplicada no dia 8 de dezembro do ano passado para todos os concorrentes às 20 vagas em áreas da saúde e educação. No total, foram 1.036 aprovados entre 3.747 concorrentes. A prova obteve 16% de candidatos ausentes.A última fase será a convocação para a prova de títulos. Os candidatos terão entre os dias 3 e 6 de fevereiro para enviar os documentos necessários para a avaliação como diploma de mestrado, doutorado ou especialização. A classificação final será publicada no dia 10 de março. O gabarito definitivo e o resultado preliminar podem ser acessados no site da Unifil ou no Jornal Oficial de Cambé.