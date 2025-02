Condutor abandona veículo em chamas na PR-445 após sinistro em Cambé

0:00

Um incidente chamou a atenção dos motoristas que trafegavam pela PR-445 na noite deste domingo (2), quando um veículo pegou fogo no km 82+100m, no trecho entre Londrina e Cambé. O condutor do automóvel abandonou o local sem prestar esclarecimentos.

Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) – Companhia de Polícia de Patrulhamento Rodoviário (CPE/2ªCIA/PPRv Londrina), o veículo envolvido no sinistro foi um Nissan Sentra, de placas registradas em Cambé. O atendimento foi iniciado às 20h35, e as equipes chegaram ao local às 20h55. O veículo já estava em chamas quando os agentes chegaram, e as equipes de emergência trabalharam para conter o incêndio.

Após a extinção das chamas, constatou-se que o condutor havia fugido do local, deixando o veículo abandonado sobre a faixa da esquerda. Diante da situação, foi lavrada uma notificação com base no artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê infração para motoristas que deixam seus veículos em via pública sem a devida sinalização. O automóvel, bastante danificado pelo fogo, foi removido ao Pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de Ibiporã-PR.

As autoridades reforçam a importância de que, em casos de sinistros, os condutores permaneçam no local para garantir a segurança viária e prestar esclarecimentos. O caso segue sob análise para a identificação do responsável pelo veículo.