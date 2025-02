Confira a agenda completa de ações e shows da EXPO LONDRINA 2025

0:00

Reunimos todas as inovações e eventos na matéria, entre eles: desconto nas bebidas, espaço Pet Friendly e espaço Cuidar

A 63ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina foi lançada oficialmente na última quarta-feira (29) durante uma entrevista coletiva realizada pela Sociedade Rural do Paraná e pela Diverti, no Parque Ney Braga Eventos.

De acordo com a assessoria de imprensa do evento, agendada para ocorrer entre 4 e 13 de abril, a ExpoLondrina traz como tema para 2025* “VOCÊ VIVE O AGRO DO INÍCIO AO FIM DO DIA”, para reforçar a missão de informar e conscientizar sobre a presença essencial do agronegócio no cotidiano das pessoas. Desde o café da manhã, passando pelo trajeto para o trabalho e até na escolha das roupas, o agro está presente e faz parte do dia a dia de todos.

Em sua última edição, a ExpoLondrina recebeu mais de 470 mil visitantes, movimentando cerca de R$ 1,26 bilhão em negócios. Aproximadamente 9 mil empregos diretos e indiretos foram gerados durante o evento.

Confira as novidades:

Palco Sunset

O Palco Sunset chega como o aquecimento oficial para a arena de shows. Será o ponto de encontro entre gastronomia, música e entretenimento, proporcionando momentos inesquecíveis para o público. O espaço contará com atrações culturais e apresentações de bandas locais, além de uma ampla praça de alimentação com food trucks, um espaço de convivência confortável e, o melhor, acesso gratuito para todos os visitantes.

AGENDA DE SHOWS:

Agenda de Shows da ExpoLondrina 2025

📅 04 de abril – Zé Neto & Cristiano + Diego & Arnaldo

📅 05 de abril – Luan Santana + Daniel + Luiz Cláudio & Giuliano

📅 06 de abril (Sunset) – Gustavo Mioto + Mari Fernandez

📅 10 de abril – Luan Pereira + Lauana Prado

📅 11 de abril – Simone Mendes + Lorena Cristine + Matheus & Kauan

📅 12 de abril – Ana Castela + Murilo Huff

📅 13 de abril (Sunset) – Menos é Mais + Léo & Raphael convida Coleto & Gabriel

Área de descanso e atividades interativas

Pensando no bem-estar do público, foram projetados ambientes especiais para oferecer descanso e diversão, garantindo mais conforto e tranquilidade durante o evento.

Biblioteca Móvel Ambiental

Atração inédita na ExpoLondrina, a Biblioteca Móvel Ambiental é um ônibus adaptado em formato de sala de aula, com decoração lúdica e equipado com diversos materiais para levar informação e conscientização ambiental a crianças. Ela estará disponível para o público entre os dias 7 e 11 de abril, das 12h30 às 17h30. A ação é uma parceria com a SEMA.

Distribuição de mudas

A ExpoLondrina busca a cada edição despertar experiências diferentes em seu público. Na edição de 2025 serão distribuídas aproximadamente 100 mudas por dia de ervas e temperos como alecrim, manjericão, hortelã, salsinha, orégano e lavanda.

Pavilhão Smart Agro

O Pavilhão que respira tecnologia e inovação na ExpoLondrina chega com suas vertentes totalmente repaginadas. A partir do tema Transformação Digital e Biotecnologia, as atrações do Pavilhão vão destacar como a inovação tecnológica está moldando o futuro do agronegócio. O espaço será dividido em Arena Conteúdo, Arena Networking, Arena Inovação, Arena Soluções e Arena Experiências.

Smart Farm – Fazendinha

Em uma parceria entre SRP, IDR-PR e UEL, a famosa Fazendinha contará com unidades expositivas inteligentes para fomentar a inovação e as boas práticas agrícolas e viabilizar a interação entre organizações públicas e privadas e o público visitante.

Expo Sabores

Um espaço que reflete o compromisso da Sociedade Rural do Paraná em dar visibilidade e viabilizar a produção das pequenas propriedades rurais, promovendo a diversidade cultural por meio da gastronomia e trazendo experiências para todos os gostos.

Expo Negócios e Varejo

Tradicional na Expo, o espaço reúne empresas dos setores de vestuário, imóveis, utensílios domésticos e móveis, criando oportunidades de negócios vantajosas para os visitantes.

Pontos de Hidratação

A Expo contará com 40 torneiras de hidratação com água potável distribuídas estrategicamente no Parque, garantindo saúde, segurança e conforto aos visitantes com acesso facilitado à água de qualidade de forma gratuita.

Espaço Cuidar

Uma parceria entre SRP, HU e UEL, o Espaço Cuidar é um grande projeto voltado para saúde e bem-estar. Com base nos pilares Acolhimento, Cuidado e Inovação, o espaço promoverá atividades para a saúde física e mental dos visitantes, de forma gratuita.

Ingressos

A venda dos ingressos Expo Parque será realizada online e presencialmente, garantindo comodidade ao público. De quinta-feira a domingo, os ingressos de acesso ao Parque Ney Braga custam e R$ 26 (inteira) e R$ 13 (meia-entrada).

Expo Promo – Nos dias de Expo Promo, segunda, terça e quarta-feira, os valores caem para R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia-entrada).

Estacionamento

A ExpoLondrina contará mais uma vez com suas duas entradas oficiais para veículos, sendo a primeira via BR-369 (marginal da Av. Tiradentes) e a segunda via PR-445. O estacionamento possui seguro e é automatizado, com terminais de pagamento com autoatendimentos, visando reforçar a segurança e oferecer mais agilidade aos visitantes. No estacionamento 1 o valor será R$ 50 de segunda a quarta-feira e R$ 60 de quinta a domingo. No estacionamento 2 será R$ 30 de segunda a quarta e R$ 40 de quinta-feira a domingo.

Bebidas

A tabela de preços das bebidas para a edição de 2025 foi renegociada pela Sociedade Rural do Paraná, com redução em seus valores, sendo:

Cerveja: R$ 12,00 (redução de 20% no preço na comparação com 2024)

Água: R$ 5,00 (redução de 37,5% no preço na comparação com 2024)

Refrigerante: R$ 10,00 (redução de 16,67% no preço na comparação com 2024)

(Os valores citados acima serão praticados nas barracas e praças de alimentação e não incluem Arena de Shows e restaurantes.)

Expo Pet

Mais uma vez a ExpoLondrina será Pet Friendly.

O setor Pet retorna com novidades na Expo Londrina, além do tão animado Pavilhão de Pequenos Animais. Expositores ligados às áreas de Pet Food, Pet Care e Pet Vet estarão reunidos em um ambiente dinâmico e interativo para formar uma verdadeira vitrine do que há de mais inovador e especializado no universo pet. Entre as novidades, uma Pista de Agility que receberá apresentações de cães treinados e também será um espaço recreativo para cães e seus tutores, com o acompanhamento de uma equipe especializada para monitorar as atividades.

Novo aquário

O Parque Ney Braga Eventos estreará na ExpoLondrina 2025 seu novo aquário, localizado ao lado do Museu da SRP e com visitação aberta durante todo o ano. Compõem o espaço 15 aquários com 30 espécies de peixes de cultivo, ornamentais, Bacia do Paraná e Bacia Amazônica.

Parque de Diversões

Mais uma vez a ExpoLondrina retoma a parceria com o Vitinho Park, que trará mais de 35 brinquedos para todas as idades. Além da maior roda gigante itinerante do país, com 32 metros de altura, o parque de diversões da Expo contará com uma novidade: o Skip Dance, uma atração cheia de adrenalina e movimento.

Tenha ainda mais detalhes sobre a Expo Londrina 2025,no site oficial do evento: https://www.expolondrina.com.br/noticias .