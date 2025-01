Confira a programação de atividades para o público infantil nos shoppings de Londrina!

0:00

*Aurora Shopping*

Nestas férias de verão, o empreendimento renova a sua vocação para centro de convivência e lazer, oferecendo diversas opções para os pequenos e adolescentes .O universo dos games está agitando as férias da garotada com o parque Authentic Games, tema do canal do mesmo nome que é um fenômeno criado pelo youtuber Marco Túlio em 2011 e que traz vídeos sobre jogos como Minecraft, Roblox e outros. Os ambientes do parque incluem estações como o authentic inflável gigante, piscina de bolinhas, pula-pula e tobogã de blocos. A atração, que fica no Aurora até três de março, é voltada para crianças de 2 anos a pré-adolescentes de 13 anos. O ingresso para 40 minutos de diversão custa 50,00.

L3 Kart Indoor – O kartódromo tem pista para adultos e uma especial para crianças, com traçado mais curto para permitir baterias com total segurança. As pistas foram concebidas de forma a garantir muita adrenalina e emoção aos praticantes, de todas as idades, e mesmo iniciantes. Há a opção de grupos de amigos e familiares ‘fecharem’ uma bateria e disputarem a corrida entre si, com muita emoção. Outra ideia é reservar o espaço para eventos corporativos, aniversários, apresentação de produtos e outros eventos. Fica no subsolo -4 (G4), de terça a sábado das 14h às 22h, e aos domingos e feriados das 14h às 20h. Para se divertir na pista infantil, é preciso ter entre 1,20m até 1,55m, as baterias são de 10 minutos e o preço é de R$ 39,99 por participante. Aos sábados, domingos e feriados, o preço da bateria de 10 minutos é R$ 44,99. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável e autorizados pelos pais.

*Catuaí Shopping*

Colônia de Férias do Garden Kids traz valor promocional de R$59 por dia para quem adquirir ingresso antecipado.

Com atividades temáticas diárias, conduzidas por monitores especializados, a Colônia oferta brincadeiras como: caça ao tesouro, contação de histórias, escultura de balões, dinâmicas de grupo, pinturas, zumba kids, entre outras atividades. Também estão inclusos os lanches rotativos para a criançada que são compostos por pipoca, salada de frutas, geladinho, batata frita, suco, hot dog e algodão doce.

Para conseguir o ingresso com desconto, a compra deve ser realizada até um dia antes do uso do ingresso no site https://ingressos.gardenkidslondrina.com.br/ ou na bilheteria do parque.

Quem adquirir 4 ingressos ganha carimbos no passaporte para participar pela quinta vez sem nenhum custo. O ingresso adquirido na bilheteria do parque para uso no mesmo dia sai por R$ 79.

O Garden Kids é um parque inspirado em fábulas infantis, com atividades para crianças entre 1 e 10 anos.

*Royal Plaza Shopping

Até o dia dois de fevereiro, o Espaço Cultural do Royal Plaza, vai se transformar em um atelier para receber os pequenos nessas férias escolares. Segundo o Royal plaza, crianças de dois a 12 anos, acompanhadas pelos responsáveis, poderão participar de oficinas gratuitas de pintura em tela.

Nessas oficinas, todos poderão explorar toda a criatividade com o auxílio de monitores treinados. Cada criança receberá uma tela, tintas e pinceis para criar sua própria obra de arte, que poderá ser levada para casa. Para inspirar os jovens artistas, existe um cenário cenográfico com uma família de girafas de 2,8 m de altura, 1 elefante de 2m e 2 flamingos de 1,6 m. E o evento é 100% gratuito para os participantes, pois todo o material é fornecido pelo Royal (telas, tintas atóxicas, pinceis, aventais e potes de água). A oficina é limitada a dez crianças por grupo e dura em média 45 minutos.

As oficinas acontecem sempre das 12H ÀS 17H, no térreo do Shopping.

*Shopping Boulevard Londrina Shopping

Neste final de semana, sábado (18) e domingo (19), o Boulevard Shopping disponibiliza apresentações teatrais gratuitas. Com início às 16 horas, no piso superior do empreendimento, as crianças e pais presentes assistirão as apresentações organizadas pelo Grupo Lígia Aydar de histórias clássicas infantis, como o Mágico de Oz e o Sítio do Pica Pau Amarelo.

*Londrina Norte Shopping

Colônia de férias tem gincana, oficinas gratuitas, contação de histórias e teatro de fantoches

O Londrina Norte Shopping será palco de uma série de atividades gratuitas para a criançada durante o os próximos dia, dentro da programação da colônia de férias. As atividades seguirão até o dia dois de fevereiro, confira!

Neste sábado (18), tem contação de histórias, teatro de fantoches e zumba kids, com cinco sessões de 30 minutos cada no Shopping. Já nos dias 19, 24, 25, 26, 31 e 1º e 2 de fevereiro, a programação tem gincana, escultura com balão, brincadeiras de roda e bolhas de sabão. No último dia haverá uma caça ao tesouro.

Para retirar o ingresso gratuito para as atividades, é necessário entrar no aplicativo gratuito do Shopping.

