Confira as novas datas de vacinação contra Covid-19 para crianças, adolescentes e adultos

A Secretaria de Saúde divulgou novas datas de vacinação de primeira e segunda dose, dose de reforço e vacinação infantil contra Covid-19.

Vacinação Infantil

Primeira Dose

Na quarta-feira (23/03), as crianças de cinco anos podem se vacinar das 9h às 14h. O imunizante estará disponível nas seguintes Unidades Básicas de Saúde: Ana Rosa, Cambé 2, Cambé IV, Centro de Saúde, Cristal, Guarani, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, São Paulo e Silvino. Para aplicação da vacina um responsável deve estar presente.

Segunda Dose

As crianças de 6 à 11 anos que tomaram a primeira dose do imunizante Coronavac até o dia 23/02 vão receber a segunda dose na quarta-feira (23/03) das 9h às 14h. É necessária a presença de um responsável. A vacinação vai acontecer nas Unidades Básicas de Saúde Ana Rosa, Cambé 2, Cambé IV, Centro de Saúde, Cristal, Guarani, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, São Paulo e Silvino.

É necessário apresentar um documento com foto, Cartão do SUS ou CPF, Comprovante de Residência e Carteira de vacinação. O responsável também deve portar um documento com foto.

Primeira Dose

Na quinta-feira (24/03), a população geral de 12 a 17 anos, vai receber a primeira dose. A vacina vai ser aplicada das 9h às 14h.

Segunda Dose

Na quinta-feira (24/03), a população geral de 12 a 17 anos, vacinada com Pfizer até o dia 03/03, poderá tomar a segunda dose das 9h às 14h.

Dose de reforço

Na sexta-feira (25/03, das 9h às 14h, a população geral de 18 anos ou mais, que tomou a segunda dose até o dia 25/11, tomará a dose de reforço.

O imunizante estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde Ana Rosa, Cambé 2, Cambé IV, Centro de Saúde, Cristal, Guarani, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, São Paulo e Silvino. No dia da vacinação é necessário apresentar um documento com foto, CPF ou Cartão do SUS, Comprovante de Residência e Carteira de vacinação.