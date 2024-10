Confira as principais tendências de moda para a primavera- verão 2025! E quais peças você vai encontrar em Cambé!

0:00

O nosso outono foi quente, e a primavera e consequentemente o verão prometem alcançar temperaturas altíssimas. Então como se vestir bem, estar atento às tendências de moda primavera/verão 2025 e, ainda, não passar calor?! Pensando nisso, a Coluna Bela Manchete foi conversar com Jeisy Matias, empresária na área de vestuário em Cambé.

E o radar de moda e tendências dessa Coluna nunca descansa, então vamos descobrir com Jeisy, nossa entrevistada, quais são as reais tendências para as estações mais quentes do ano e, mais, quais peças serão fáceis de achar aqui na cidade.

“O amarelo manteiga, o rosa bebê, o azul serenity, que, é o azul mais clarinho, o verde pistache serão muito vistos mesmo. Pois são os tons pasteis que estão em alta no verão 2025. A mensagem que a indústria da moda quer passar este ano, com essas cores é sobre delicadeza e sofisticação”, comenta a empresária Jeysi.

A empresária comenta ainda que muitas pessoas que antes “torciam o nariz para o amarelo” vão se enxergar usando a cor nesta estação, pois será a cor mais abordada pelas fashionistas. “O amarelo por si só é uma cor linda, mas bem marcante. Muita gente tem resistência a ela, mas é preciso abrir a mente e provar, pois os tons de amarelo: manteiga e o pastel ficam elegantes e nos dão energia. Ele vai ser muito visto em peças mais elaboradas, mas também em peças mais casuais”.

Perguntei ainda sobre o tom de rosa que realmente vai ser visto nas estações quentíssimas. “ O rosa clarinho, conhecido como rosa bebê, é uma cor muito fácil de fazer composição nos looks. Ela é uma cor “queridinha” de muitas mulheres e de diversas faixas etárias, ela combina com cinza, preto, mas também conversa muito bem com tons mais vibrantes como vermelho, outros tons de rosa. Rosa claro transmite feminilidade e delicadeza. Você que quer leveza pro look de verão, pode abusar do rosa”.

E ainda perguntei sobre cortes e tecidos para a empresária de moda, Jeisy Matias, e ela adiante que leveza é a palavra da vez. “Se tem uma palavra que definirá a primavera e o verão 2025, é leveza. Tecidos naturais como algodão, linho e jeans (sempre ele!) dominaram as peças. E falando em jeans, ele aparece mais forte do que nunca, seja em saias, vestidos, calças ou macacões”.

Confira as fotos de looks nas cores que estão em alta na primavera 2024 e continuarão sendo o foco no verão 2025.

