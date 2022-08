Confira as vagas de emprego disponíveis pela Secretaria do Trabalho nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal do Trabalho e Profissionalização de Cambé inicia a semana com 43 oportunidades de emprego. Assim como na semana passada, o edital desta segunda-feira (8), oferece vagas para candidatos dos mais diferentes níveis de experiência e escolaridade.

As vagas de Auxiliar de Contabilidade e Engenheiro Civil anunciadas na última terça-feira (2) e destinadas à pessoas com Ensino Superior, continuam disponíveis. A lista também continua disponibilizando 21 oportunidades que não exigem um nível específico de escolaridade.

Existe também a oferta de mais de uma oportunidade em algumas funções. Como as de Auxiliar de produção e Vendedor interno, com 3 vagas cada; e as de Empregado doméstico e Motorista Entregador, com 5 vagas disponíveis.

Confira alguma dessas vagas:

OCUPAÇÃO: Experiência exigida – Escolaridade necessária:

ALINHADOR DE PNEUS: 6 meses, não comprovada – Escolaridade não exigida

AUXILIAR DE CONTABILIDADE: 6 meses, comprovada – Estar cursando ou Superior completo em Ciências Contábeis

BORRACHEIRO: experiência não exigida – Fundamental completo

COSTUREIRA EM GERAL: 4 meses, comprovada – Escolaridade não exigida

COZINHEIRO DE RESTAURANTE: 6 meses, comprovada – Escolaridade não exigida

COZINHEIRO GERAL: 6 meses, comprovada – Escolaridade não exigida

ENGENHEIRO CIVIL: experiência não exigida – Ensino Superior completo (Engenharia Civil)

FATURISTA: 4 meses, comprovada – Médio completo

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA: 4 meses, comprovada – Médio completo

ZELADOR: 6 meses, comprovada – Escolaridade não exigida

O atendimento na Agência do Sistema Nacional do Emprego (Sine), situada na avenida Inglaterra, 774, no Centro de Cambé é mediante agendamento pelo link do WhatsApp cadastrado sob o número (43) 3174-0443. Também é possível marcar um horário pelo telefone de mesmo número.

Após o agendamento, a equipe da agência analisa se o perfil do candidato se enquadra na vaga. Para isso, é necessário trazer Registro Geral (RG), Carteira de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Pela manhã, o expediente de atendimento no órgão vai das 8h30 às 11h30 e, durante a tarde, das 13h às 17h.