Confira o calendário do abono salarial em 2022

O abono salarial em 2022 será pago a 22 milhões de brasileiros, no valor total de mais de R$20 bilhões, e os pagamentos já começam a ser liberados no próximo mês.

Trabalhadores do setor público recebem pelo Pasep, os depósitos são responsabilidade do Banco do Brasil e possuem um calendário diferente dos colaboradores da iniciativa privada, que recebem pelo PIS, tem o valor depositado pela Caixa e começam a sacar o valor antes.

O abono salarial é pago no ano seguinte ao ano em que houve jornada de trabalho, sendo proporcional ao período trabalhado. Cada mês de trabalho gera cerca de R$101 em benefícios, considerando o mínimo de 15 dias.

Para saber se terá direito ao benefício, a partir do dia 22 de janeiro a consulta será liberada no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo site do Gov.Br.

Calendário 2022

Confira o calendário proposto para o acerto do PIS/Pasep em 2022.

PIS:

Mês de nascimento Data de pagamento Janeiro 8 de fevereiro Fevereiro 10 de fevereiro Março 15 de fevereiro Abril 17 de fevereiro Maio 22 de fevereiro Junho 24 de fevereiro Julho 15 de março Agosto 17 de março Setembro 22 de março Outubro 24 de março Novembro 29 de março Dezembro 31 de março

Pasep:

Número final da inscrição Data do pagamento 0 15 de fevereiro 1 15 de fevereiro 2 17 de fevereiro 3 17 de fevereiro 4 22 de fevereiro 5 24 de fevereiro 6 15 de março 7 17 de março 8 22 de março 9 24 de março

Notícias Contábeis