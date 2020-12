Confira o funcionamento nos órgãos do Estado durante o recesso

Alguns serviços prestados por órgãos públicos estaduais terão alteração no atendimento durante o recesso do Natal e Ano-Novo, entre 21 de dezembro de 2020 e 03 de janeiro de 2021. Os serviços essenciais, que não podem ter suas atividades suspensas, funcionarão normalmente.

Confira:

HOSPITAIS

Hospitais da rede do Estado funcionarão normalmente.

LACEN

Unidades do Laboratório Central do Estado do Paraná – Lacen funcionarão normalmente para recebimento e realização de exames.

FARMÁCIAS DO PARANÁ

As unidades das farmácias do Paraná fecharão de 24 de dezembro até 03 de janeiro de 2021. A exceção será a farmácia da 18º regional, de Cornélio Procópio, que atenderá parcialmente nos dias 24, 28, 29, 30 e 31 de dezembro, das 8h às 12h.

OUVIDORIA SAÚDE

Atendimento do 0800 ficará disponível para coronavírus todos os dias do recesso, exceto 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01. O 0800 644 4414 retorna as atividades 04/01 às 8h da manhã.

O telefone celular para atendimento do coronavírus ficará disponível todos os dias (41) 99117-350. Os cidadãos também poderão entrar em contato com a Ouvidoria pelo Whatsapp (41) 3330-44140.

HEMEPAR

Hemepar Curitiba fecha nos dias 24 e 25 de dezembro e 30/12 e 01 de janeiro de 2021.

COMEC

As linhas de Transporte Coletivo Metropolitano sob gestão da Comec vão funcionar de forma diferenciada. Confira AQUI.

POLÍCIA CIVIL

As delegacias de Polícia funcionarão normalmente para atendimento ao público, registro de boletins de ocorrência, atendimentos de ocorrências graves e remoção de presos, exceto nos dias 24,25 e 31 de dezembro.

As delegacias Especializadas da Capital e da Região Metropolitana de Curitiba, vinculadas à Divisão de Crimes contra o Patrimônio, à Divisão de Investigações Criminais e à Divisão de Polícia Especializada atenderão normalmente em seus plantões.

A Central de Flagrantes da Capital e a Central de Flagrantes da RMC manterão plantão de 24 horas, durante o recesso.

PROCON

O atendimento ao consumidor feito pelo Procon-PR será normal no período do recesso, porém, exclusivamente através das plataformas on-line de atendimento: http://www.procon.pr.gov.br/ e https://www.consumidor.gov.br/

DER

Infrações de trânsito em rodovias estaduais: apresentação de defesa, indicação de condutor e recursos poderão ser feitos pelo site do DER/PR (http://www.der.pr.gov.br/) ou PIÁ (https://www.pia.pr.gov.br/), ou encaminhados via correios para Central de Atendimento de Multas (Av. Iguaçu, 340-A).

Licenças de fretamento para transporte de passageiros (LF): continuarão sendo emitidas pelo site do DER/PR sem interrupção.

Autorização Especial de Trânsito (AET): a análise e emissão de AET para veículos com excesso de comprimento, largura, altura ou peso fica suspensa a partir do dia 21 de dezembro de 2020 e retorna no dia 04 de janeiro de 2021.

DETRAN

Detran-PR estará aberto nos dias 21, 22 e 23 de dezembro para atendimento ao público. Retorna nos dias 28 e 29 e fecha no dia 30 de dezembro, voltando às atividades no dia 04 de janeiro de 2021. Os usuários podem fazer consultas e serviços de habilitação e veículo no site www.detran.pr.gov.br.

COPEL

Unidades de Curitiba e Interior do Estado estarão fechadas de 24 a 27/12 e de 31/12 a 03/01. As unidades das Ruas da Cidadania, em Curitiba fecham entre 23 de dezembro e 03 de janeiro de 2021. No Litoral, em Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba abrem nos dias 19/12 (sábado) das 09h às 13h; 24/12 das 08h às 12h das 13h às 17h e 26/01 (sábado) das 09h às 13h.

SANEPAR

Os postos de atendimento da Sanepar fecham nos dias 24, 25 e 30 de dezembro e 01 de janeiro. Para mais informações acesse http://site.sanepar.com.br/ . O serviço de atendimento ao cliente funciona 24 horas (0800 200 0115).

ADAPAR

As Unidades Locais de Sanidade Agropecuária – ULSAS vão funcionar em sistema de rodízio. A sede fecha entre 21 de dezembro e 04 de janeiro. Os Postos de Fiscalização do Trânsito Agropecuário – PFTAs funcionarão normalmente.

CEASA

As Ceasas do Paraná com horários diferenciados nos dias que antecedem o Natal e Ano Novo. As unidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, e Foz do Iguaçu, estarão fechadas em 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2021.

As Ceasas de Curitiba e Maringá estarão fechadas no dia 2 de janeiro. A Ceasa de Londrina fecha nos dias 26 de dezembro, e 2 de janeiro. Todas as unidades voltam a atender normalmente na segunda-feira (04). Mais informações estão disponíveis no site http://www.ceasa.pr.gov.br

ESCOLAS

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte encerra as atividades nas escolas nesta sexta-feira (18). No dia 4 de janeiro serão reabertas as secretarias dos colégios.

BIBLIOTECA PÚBLICA

A biblioteca Pública do Paraná continua fechada para o atendimento ao público. As devoluções de livros que foram emprestados antes da pandemia devem ser feitas na porta da BPP, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 17h, sem qualquer prejuízo para os leitores. O uso de máscara no ato da devolução é obrigatório.

Usuários que fazem parte do grupo de risco podem postergar a devolução ou solicitar para que uma pessoa da família traga os livros à Biblioteca Pública.

JUCEPAR

As Agências Regionais da Junta Comercial do Parabá vão seguir as determinações dos municípios em que estão instaladas, ficando a cargo da administração municipal o expediente de final de ano. Os processos que já estão em andamento serão analisados normalmente.

RECEITA ESTADUAL

O atendimento presencial já está suspenso por conta da pandemia. Para informações e acesso aos serviços acesse http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/index

FOMENTO

As atividades na Fomento Paraná seguem até 23 de dezembro e ficam suspensas a partir do dia 24, retornando em 04 de janeiro de 2021. Durante o recesso os clientes poderão acessar o plantão da central de atendimento pelo (41) 3200-5900.

A Ouvidoria-Geral do Estado, a Fundepar, o Tecpar, o IDR-Paraná e a Cohapar, entram em recesso a partir do dia 21 de dezembro e retornam os atendimentos no dia 04 de janeiro de 2021.

