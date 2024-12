Confira o horário do funcionamento do comércio em Cambé no mês de dezembro

0:00

Com informações cedidas pela Associação Empresarial de Cambé- ACIC, vamos detalhar para vocês sobre o funcionamento do comércio na cidade. De acordo com a ACIC, o comércio cambeense poderá funcionar das 9h até às 22h durante a semana, conforme foi designado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região-Sincoval, mas aos sábados, estenderá o funcionamento do comércio somente até às 18h.

E ainda segundo a ACIC, o único domingo em que o comércio poderá funcionar em dezembro, será o do dia 22, quando o comércio abrirá às 9h e poderá funcionar até às 17h.

Confira o descritivo na legenda, abaixo:



Do dia 05 ao dia 23 de dezembro: durante a semana, o comércio poderá funcionar: das 9h às 22h;



Aos sábados (dias 07,17,21 de dezembro), o comércio funcionará : das 9h às 18h;

No domingo, dia 22 de dezembro, comércio poderá funcionar das 9h às 17h;

Na véspera de Natal, dia 24, o comércio funcionará das 9h às