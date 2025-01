Confira os 4 shows confirmados na Expo Londrina 2025!

0:00

A 63º ExpoLondrina revela suas grandes atrações – da grade de shows- Luan Santana e Daniel são os grandes nomes do primeiro sábado, dia 05 de abril. A ExpoLondrina acontece dos dias 04 a 13 de abril no Parque de Exposições Ney Braga e é realizada pela Sociedade Rural do Paraná.

Os primeiros shows confirmados são 04/04: Zé Neto & Cristiano , 04/04: Diego & Arnaldo, 05/04: Luan Santana e 05/04: Daniel

Um dos nomes mais pedidos e aguardados da ExpoLondrina, Luan Santana é nascido no Mato Grosso do Sul, mas não esconde sua história e seu amor por Londrina, conhecida como sua segunda casa. Dono de grandes hits como Morena, Deus é muito bom e Cê Topa, Luan lançou recentemente seu novo projeto “Ao vivo na Lua” e as novas músicas farão parte do repertório desse show especial.

Trilhas como: Eu amo amar você, Peão apaixonado e Estou apaixonado, grandes clássicos da música brasileira, integram a história de Daniel, o “príncipe do sertanejo”, que subirá ao palco da ExpoLondrina, após muitos anos.

As vendas dos ingressos para os shows da ExpoLondrina começam hoje, dia 14, no site: TotalAcesso.com e estarão disponíveis para venda quatro setores: Arena, Camarote Brahma, Camarote Super Bull Ballantine’s e Camarote Open Super Bull Ballantine’s. Em breve estará disponível também a venda do Camarote Corporativo.

Em 2024, a arena de shows recebeu aproximadamente 120 mil pessoas em 7 dias de shows e a expectativa é que esse número cresça pelo menos 20% em 2025.

