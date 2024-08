Confira os bens dos candidatos à Prefeitura de Cambé para as Eleições de 2024

0:00

As eleições municipais de 2024 em Cambé-PR trazem uma série de candidatos à disputa pelo cargo de prefeito, com a transparência dos bens declarados à Justiça Eleitoral, conforme informações públicas divulgadas no sistema DivulgaCand do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os candidatos declararam seus patrimônios de forma obrigatória, proporcionando à população uma visão clara de seus bens antes do pleito. Abaixo está a lista dos candidatos, em ordem decrescente de patrimônio.

Alcides Alexandrino (AGIR/PDT) Total de bens declarados : R$ 2.651.127,48

: R$ 2.651.127,48 Bens : 16,66% de terreno: R$ 20.000,00 1/5 de residência: R$ 123.500,00 1/5 de terreno: R$ 125.000,00 Lote de 325,5 m²: R$ 460.000,00 Casa: R$ 1.213.496,48 Sobrado residencial: R$ 350.000,00 Veículo Toyota Hilux 2023: R$ 359.131,00

: Luis Carlos Vermelho (PP) ( Total de bens declarados : R$ 1.345.000,00

: R$ 1.345.000,00 Bens : Casa de alvenaria: R$ 200.000,00 Casa de alvenaria: R$ 600.000,00 50% de chácara: R$ 350.000,00 Apartamento em condomínio: R$ 195.000,00

: Conrado Angelo Scheller (PSD) Total de bens declarados : R$ 950.126,61

: R$ 950.126,61 Bens : 25% de imóvel com residência: R$ 125.000,00 Conta corrente no Bradesco: R$ 14.560,62 Poupança no Bradesco: R$ 73.615,99 Casa no Jardim Primavera, Cambé: R$ 338.500,00 25% de terreno: R$ 25.000,00 Veículo Hyundai Creta: R$ 92.700,00 25% de terras em Cambé: R$ 200.000,00 4,165% de terras no Parque Osvaldo Sella: R$ 11.250,00 4,165% de terras na Gleba Patrimônio Cambé: R$ 5.000,00 4,165% de lote de terras na Gleba Caçadores: R$ 62.500,00 Motocicleta Honda CG: R$ 2.000,00

: Paulo Soares Nora (NOVO/PMB/PRTB) Total de bens declarados : R$ 377.000,00

: R$ 377.000,00 Bens : Consórcio contemplado: R$ 42.000,00 Honda Fit 2007: R$ 20.000,00 Uno Mille 2007: R$ 15.000,00 81,25% de imóvel no Jardim Silvino: R$ 65.000,00 100% da empresa Nora Gestão: R$ 5.000,00 Imóvel residencial no Jardim Silvino: R$ 230.000,00

: Jorge Augusto Teodoro (PT/PC do B/PV) Total de bens declarados: Nenhum bem a declarar.

Esses dados são públicos e fazem parte da documentação oficial da Justiça Eleitoral, sendo atualizados conforme o andamento do processo eleitoral de 2024.