Confira os Cinemas de Londrina que irão aderir à “SEMANA DO CINEMA” com ingressos a R$10

Exibições de 6 a 12 de fevereiro nos cinemas participantes estarão nesse valor

Os cinemas do Aurora Shopping, do Boulevard Londrina Shopping, do Catuaí Shopping e do Londrina Norte Shopping estarão com ingressos a R$10, do dia 6 a 12 de fevereiro.

A campanha Semana do Cinema está na sua sexta edição, idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) e Ingresso.com. O objetivo é promover o acesso da população à cultura e ao entretenimento.

Inclusive, alguns cinemas prepararam Combos Especiais para atraírem ainda mais público! Planeje-se e leve sua família ao cinema!

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias dos cinemas ou de forma virtual na semana da promoção. Na hora da compra online basta selecionar a opção de ingresso escrito: “Promoção: Semana do Cinema”.



Vale lembrar que na compra online é cobrada uma taxa, por isso o valor será acima de R$ 10.

Confira detalhes da Campanha de cada Shopping nas redes sociais oficiais dos mesmos.

