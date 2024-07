Na noite de sexta-feira, Vinícius Gabriel Barbosa Vigílio, de 20 anos, foi morto em confronto com a Polícia Militar no Jardim Ana Rosa, Cambé. Com um mandado de prisão por homicídio, Vinícius trocou tiros com os policiais e veio a óbito no local.

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na noite desta sexta-feira, no Jardim Ana Rosa, em Cambé, um confronto entre a Polícia Militar e Vinícius Gabriel Barbosa Vigílio, de 20 anos, resultou na morte do jovem. O incidente ocorreu quase no final da noite, iniciando na madrugada de sábado. A troca de tiros aconteceu na Rua Antônio Mantovani, próximo à esquina com a Avenida Antônio Raminelli.

O acompanhamento policial começou um pouco abaixo na Avenida Antônio Raminelli, onde Vinícius fugia da polícia. Durante a fuga, ele pulou alguns muros e invadiu terrenos na tentativa de escapar. Ao adentrar um terreno na Rua Antônio Mantovani, Vinícius trocou tiros com a Polícia Militar e foi fatalmente atingido.

Vinícius, que já tinha um mandado de prisão por homicídio, era procurado pela polícia. Recentemente, um helicóptero foi mobilizado em Cambé para sua busca. Na troca de tiros, ele veio a óbito no local.

O Portal Cambé conversou com o socorrista do SAMU, Correia, que relatou que a vítima já estava em óbito ao chegarem. “Constatamos o código quatro, mais para fins de perícia. Agora é cargo da Polícia Civil e da criminalística,” disse Correia. Ele também mencionou que o ferimento visível estava próximo ao olho esquerdo, entre o nariz e o olho.

O perito da criminalística da Polícia Civil, José Denilson, também esteve no local e forneceu detalhes sobre a cena do crime. Segundo Denilson, Vinícius estava com uma arma e, ao tentar fugir pelos telhados e invadir um terreno baldio, ameaçou os policiais, resultando no confronto. “Percorremos o caminho feito pelo suspeito e constatamos cartuchos de disparo da PM no local,” relatou o perito.

A vítima, procurada pela justiça, teve seu mandado de prisão por homicídio cumprido da pior forma possível, com sua morte no confronto. Essa notícia é um oferecimento do site outletnatural.com.br, especializado em produtos naturais, e da Clínica de Podologia Cambé.