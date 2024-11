Confronto com a ROTAM do 30º Batalhão de Londrina Resulta na Morte de Foragido em Cambé

0:00

Na noite desta quinta-feira, um confronto entre a ROTAM do 30º Batalhão da Polícia Militar de Londrina e um foragido da justiça ocorreu em uma chácara localizada no bairro Bratislava, em Cambé. Segundo informações da polícia, Mateus de Freitas Ribeiro, de 33 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio no estado de Santa Catarina, foi localizado no local após levantamentos do serviço de inteligência.

A operação foi deflagrada com o objetivo de cumprir o mandado de prisão. Durante a abordagem, Mateus Ribeiro resistiu à ação policial e efetuou disparos contra os agentes, resultando em confronto. Ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos. No local, foi apreendido um revólver usado pelo suspeito.

A tenente Ana Lemes, do 30º Batalhão, informou que, além do foragido, havia uma funcionária realizando a limpeza da chácara e algumas crianças presentes no momento da abordagem. Todas foram retiradas em segurança pelos policiais antes do confronto. A chácara em questão já havia sido palco de outro homicídio no dia 24 de outubro do ano passado, o que traz uma nova ocorrência em pouco mais de um ano no mesmo local.

O caso será investigado para averiguar as circunstâncias do confronto e possíveis conexões com outros crimes.