Confronto com Foragidos Termina com Dois Óbitos em Ibiporã

No dia 27 de agosto de 2024, às 18h50, uma operação conjunta entre o CHOQUE do 2º CRPM e a equipe de inteligência do 30º BPM resultou em um confronto armado na Estrada do Guarani, em Ibiporã. A ação teve início quando a equipe tentou abordar um veículo de placas AIX-7513, que fugiu do local, levando a uma perseguição.

Durante a fuga, o passageiro do veículo desembarcou e tentou se esconder em uma plantação, disparando contra os policiais. O condutor do carro também apresentou uma arma de fogo, forçando a equipe a reagir com força letal para conter a agressão. Os dois ocupantes do veículo foram mortos no confronto.

Um dos indivíduos foi identificado como D.B.S., que possuía cinco mandados de prisão em aberto, incluindo um por estupro de vulnerável, crime que teria sido cometido contra dois de seus filhos. Além disso, ele era acusado de, em uma ocasião anterior, ter utilizado seu veículo para atropelar policiais civis que tentavam cumprir outros mandados de prisão.

Na operação, foram apreendidos um revólver calibre .38, uma submetralhadora de fabricação caseira, munições, ferramentas e dois celulares. O veículo utilizado pelos criminosos também foi confiscado.