Confronto em Cambé termina com apreensão de 225 kg de maconha e morte de suspeito

Uma operação realizada pela Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), com o apoio da equipe do Choque do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), resultou em um confronto armado na BR-369, em Cambé, na noite de ontem. O incidente teve início durante um acompanhamento tático que começou nas proximidades de Rolândia e seguiu em direção a Cambé.

A ação começou quando um veículo GM/Celta, de cor prata, foi avistado pela equipe da BPRv trafegando em alta velocidade na PR-986. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor do veículo desobedeceu à ordem e fugiu. As equipes da Polícia Rodoviária iniciaram a perseguição, solicitando apoio de outras viaturas. A equipe do Choque prontamente atendeu ao chamado e deslocou-se para o local.

Na altura da alça de acesso da BR-369 com a Avenida Roberto Conceição, em Cambé, o condutor do veículo perdeu o controle e adentrou em uma área de mata. O suspeito abandonou o carro e tentou fugir a pé. No entanto, ao ser abordado pela equipe do Choque, o indivíduo reagiu, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais. Em resposta, a equipe policial neutralizou o suspeito, que veio a óbito no local.

Durante as buscas no veículo, os policiais encontraram uma carga de 225 kg de maconha, que foi apreendida pela BPRv. Além disso, foi confiscada uma pistola de calibre 9mm, que estava em posse do suspeito.

O Tenente Henrique, do Choque do 5º BPM, destacou a prontidão das equipes na operação e ressaltou a importância do apoio rápido da viatura do Choque de Londrina, que foi fundamental para o desfecho da ocorrência. “A equipe teve êxito em garantir a própria segurança e apreender uma quantidade significativa de entorpecentes”, afirmou o tenente.

A Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso com a segurança pública e continua atuando para combater o tráfico de drogas e a criminalidade nas rodovias estaduais.