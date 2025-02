Confronto policial termina com indivíduo foragido morto em Cambé

0:00

Um confronto policial foi registrado na noite de domingo (2) na marginal da PR-445, próximo à entrada do Jardim Ana Rosa, em Cambé. O incidente ocorreu por volta das 22h10, após uma perseguição a um suspeito foragido da Justiça.

De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), a Agência Local de Inteligência (ALI) do 30° Batalhão de Polícia Militar (BPM) identificou que um indivíduo evadido da Justiça estaria transitando pela região norte de Londrina em um veículo Chevrolet Cobalt e portando uma arma de fogo. Diante da situação, a equipe ROTAM do 30° BPM iniciou patrulhamento na área e localizou o veículo na estrada da Perobinha, sentido Cambé.

Ao tentar realizar a abordagem, o condutor não acatou as ordens de parada e empreendeu fuga em alta velocidade. A perseguição se estendeu até a PR-445, nas proximidades do Posto Portelão, onde a equipe policial tentou interceptar o veículo. Nesse momento, o suspeito abaixou o vidro e apontou uma pistola em direção aos policiais, que reagiram com disparos para repelir a ameaça. O condutor foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas o óbito foi constatado no local. O indivíduo foi identificado como Daniel Carlos de Lima, de 43 anos. Além disso, a polícia apreendeu uma arma de fogo e munições em posse do suspeito.

O Major QOPM Alessandro dos Reis, responsável pelo comando do 30° BPM, ressaltou a importância do trabalho da Polícia Militar na manutenção da segurança pública. A corporação segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.