Conrado Scheller é eleito presidente da Amepar e reafirma compromisso com o desenvolvimento regional

Na manhã desta sexta-feira (20), o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, foi eleito por unanimidade presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar). Ele assume o cargo ao lado do prefeito reeleito de Bela Vista do Paraíso, Fabrício Pastore, que ocupará a vice-presidência. O mandato da nova diretoria será de dois anos.

Fundada em 1973, a Amepar reúne 22 municípios do norte do Paraná, com o objetivo de fortalecer a capacidade administrativa, econômica e social das cidades associadas, além de representar os interesses da microrregião junto aos governos estadual e federal. A associação também atua em iniciativas conjuntas para promover o desenvolvimento regional.

A nova diretoria da Amepar é composta pelos seguintes membros:

Primeira vice-presidente : Luzia Suzukawa (prefeita de Tamarana)

: Luzia Suzukawa (prefeita de Tamarana) Primeiro secretário : José Maria da Ferreira (prefeito de Ibiporã)

: José Maria da Ferreira (prefeito de Ibiporã) Segundo secretário : Silvio Damaceno (prefeito de Prado Ferreira)

: Silvio Damaceno (prefeito de Prado Ferreira) Primeiro tesoureiro : Ailton Maistro (prefeito de Rolândia)

: Ailton Maistro (prefeito de Rolândia) Segundo tesoureiro: Rafael Cita (prefeito de Arapongas)

Conrado Scheller é o quinto prefeito de Cambé a assumir a presidência da Amepar. Em discurso, destacou o compromisso com os municípios associados:

“Feliz e agradecido aos prefeitos e prefeitas da Amepar por terem me escolhido como representante dessa importante instituição. Sabemos da responsabilidade e missão para garantir a representatividade das cidades do Norte do Paraná junto ao governo do estado e ao governo federal, para que tenhamos aquilo que é de direito das cidades da região”, afirmou Scheller.

Municípios associados à Amepar

Os municípios que integram a Amepar são: Cambé, Alvorada do Sul, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Jataizinho, Londrina, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Rolândia, Sabáudia, Sertanópolis e Tamarana.

Eleições para Cismepar e Cismel

Além da eleição da Amepar, foram realizadas nesta sexta-feira (20) as eleições para dois consórcios regionais:

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (Cismepar)

O prefeito de Florestópolis, Onicio de Souza, foi eleito presidente, e o prefeito de Alvorada do Sul, Marcos Antônio Gasparelli, como vice-presidente. O Cismepar atua na coordenação de ações de saúde para 21 municípios da região. Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e Melhorias do Norte Central Paranaense (Cismel)

O prefeito de Prado Ferreira, Silvio Damaceno, assumiu a presidência, enquanto o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, foi eleito vice-presidente. O Cismel tem como objetivo fortalecer as forças de segurança pública e combater a criminalidade nos 26 entes consorciados.

Com a eleição, os consórcios reforçam sua atuação para atender as demandas regionais, promovendo melhorias nas áreas de saúde e segurança pública, essenciais para o bem-estar da população.