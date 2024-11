Consumidores do Paraná não demonstram empolgação com a Black Friday

0:00

De acordo com pesquisa elaborada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) em parceria com o Sebrae/PR somente 37,9% dos paranaenses veem vantagem na Black Friday. Os mais animados para a data são os consumidores da região Noroeste, com 45,8%, seguidos pelos curitibanos (40,1%), região Sul (39,5%), Centro-Sul e Campos Gerais (38,8%), Oeste (38,4%), Leste (35,4%) e Norte (28,9%).

Ainda segundo a pesquisa divulgada pelo Sebrae/PR, na região Norte do nosso estado, 21,1% dos entrevistados dizem comprar mais durante a Black Friday, mas a maioria (53,5%) é mais comedida e só compra se o desconto for realmente atrativo. Apenas 25,4% não se empolgam com a data.

E quando o Sebrae buscou saber sobre os produtos mais buscado na Black, os itens de maior interesse são sempre os eletrodomésticos. De acordo com o levantamento, 58% das menções na pesquisa, eram sobre a compra de eletrodomésticos mais baratos. Outros produtos procurados são os eletrônicos (50,7%), vestuário e calçados (21,7%), livros (10,1%) e viagens e turismo (7,2%).

A pesquisa também mostra que 80,3% dos consumidores planejam fazer uma avaliação prévia de preços, e 46,5% intensificam as comparações na semana que antecede a data. O valor médio estimado para as compras na região é de R$ 946,41, sendo que os homens devem gastar um pouco mais, com um tíquete médio de R$ 1.148,00, enquanto o público feminino deve desembolsar em média R$ 793,94. Acredita?!

Outra informação relevante é sobre a Black Friday ser considerada uma oportunidade para antecipação das compras para o Natal. De acordo com a sondagem, 9,6% aproveitam as promoções para adiantar esses presentes, enquanto 29,4% consideram a possibilidade, dependendo das condições e dos descontos oferecidos.

De acordo com o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt, a pesquisa reflete a tendência de consumo no Paraná para uma das principais datas do comércio, apontando que o planejamento e a comparação de preços seguem como fatores decisivos para a maior parte dos consumidores. “De forma geral, é uma oportunidade para antecipar as compras de Natal, renovar os eletrônicos e economizar em bens duráveis, que são naturalmente mais caros. E, inclusive, no momento pré-Black Friday, é possível encontrar boas ofertas e promoções, pois além desses descontos estarem disseminados em diversos setores econômicos, tanto de produtos e serviços, eles não se limitam mais a um dia, nem a uma semana, podendo se estender por períodos maiores”, afirma.

A coordenadora de Comércio e Serviços do Sebrae/PR, Suelen Pedroso, avalia que a data no calendário do consumidor segue ganhando força e, por isso, os negócios precisam se preparar para o período, seja na gestão de estoques, negociação com fornecedores, aproximação com empresários vizinhos e potenciais parceiros, capacitação da equipe e organização do ambiente. “O período representa uma oportunidade, acentuada ainda com essa mudança no comportamento do consumidor, pois a data vem se consolidando e se tornando mais visada do que em qualquer outra época do ano. Esse momento é ideal para que quem empreende concentrar seus esforços nos canais de atuação, focando em chegar de forma assertiva no cliente, seja no físico ou digital”, aponta.

