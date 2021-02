Consumo residencial de energia aumentou 5,5% em 2020

O consumo de energia elétrica na classe residencial, a mais numerosa na base de clientes da Copel Distribuição, cresceu 5,5% no ano passado, em comparação com 2019. O volume absoluto de energia consumida pelas residências foi o maior já registrado, acumulando 7.910 GWh (gigawatts-hora) ao longo do ano, o que representa aproximadamente um quarto de toda a energia faturada pela distribuidora.

As maiores altas foram registradas nas regiões Oeste (7,7%) e Centro-Sul (6,6%), seguidas do Noroeste (6,4%), Norte (4,9%) e Leste do Estado (3,8%). O consumo médio mensal das famílias foi de 167 kWh, seguindo a alta já observada em 2019.

Os números vão na contramão do chamado mercado fio que, devido à crise ocasionada pela pandemia da Covid-19, apresentou retração de 1,1% na área de concessão da Copel, após três anos consecutivos de crescimento. A redução nacional do consumo foi de 1,5%, índice que superou positivamente as expectativas da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.

USO EFICIENTE – Quem quer manter o consumo de energia elétrica sob controle deve acompanhar o histórico pela conta de luz ou pelo aplicativo para celular, que dá também a média dos últimos 12 meses. Assim, é possível perceber as variações mensais de consumo e estabelecer uma comparação com sua própria média, identificando períodos de aumento e suas possíveis causas – variações do clima, mudanças de hábitos, compra de um aparelho novo, visitas recebidas.

Outra ferramenta disponível, no site www.copel.com e no aplicativo, é o simulador de consumo, que pode indicar quais são os equipamentos responsáveis pela maior fatia da conta de luz. Normalmente, os refrigeradores, chuveiros e aparelhos de ar-condicionado puxam a fila, seguidos pela iluminação, aparelhos eletrônicos e ventiladores, entre outros.

ECONOMIA NO VERÃO – Nos meses mais quentes do ano, alguns equipamentos merecem atenção especial para não causarem surpresa da fatura da casa. Segundo aponta o engenheiro Diego da Luz Munhoz, que gerencia o Programa de Eficiência Energética da Copel, existem hábitos simples cuja adoção pode fazer a diferença na conta.

No uso da geladeira, ele sugere que a porta seja aberta apenas quando necessário, já que a entrada de ar quente faz com que o motor do equipamento tenha que trabalhar novamente para refrigerá-la. Pelo mesmo motivo, não é indicado guardar os alimentos ainda quentes dentro da geladeira. “Outro cuidado é adequar a temperatura do chuveiro para a posição verão, que economiza cerca de 30%. Se o aparelho permitir a escolha entre diversos níveis de temperatura, tanto melhor para a gestão do consumo de energia”, indica Munhoz.

O mesmo vale para os aparelhos de ar-condicionado: quanto mais preciso o ajuste para uma temperatura confortável, sem exageros, melhor. “De maneira geral, a Anvisa recomenda o uso de temperaturas na faixa dos 23º a 26º durante o verão”, aponta o engenheiro. Manter portas e janelas fechadas também contribui para a eficiência do equipamento, que só deve permanecer ligado quando o ambiente estiver sendo utilizado.

Assessoria de Imprensa da Copel