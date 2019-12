Na semana passada dirigentes sindicais da Federação Nacional dos Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas no Brasil – Fenatracoop e do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região – Sintrascoopa, estiveram no portão do abatedouro de aves da cooperativa C.Vale para divulgar a mais nova conquista da categoria: uma conta digital e um cartão com bandeira Mastercard Internacional. Logo após receber o informativo contendo as informações sobre o cartão, vários trabalhadores já estão procurando o sindicato para fazer a portabilidade para a conta digital da Fenatracoop.

De acordo com o presidente da Fenatracoop, Mauri Viana Pereira, a conta digital é uma opção bem menos burocrática para abertura de conta bancária, com uma ampla variedade de serviços pelos bancos, porém sem precisar ir a uma agencia. “Tudo é feito através de um aplicativo no celular, controlada de forma online na hora e no local que você quiser e precisar. A conta Fenatracoop oferece serviços que uma conta comum tem, como por exemplo: saque, cartão, transferência, pagamento de boletos, contratação de seguros (opcional), microcrédito (opcional) e muitos mais”, explicou o presidente da Fenatracoop Mauri Viana Pereira.

SALÁRIO E BENEFÍCIOS

No cartão Fenatracoop o trabalhador vai receber o seu salário e todos os benefícios, como o vale alimentação, que vira dinheiro e não terá mais os 20% de desconto. Salário e o vale alimentação em um só cartão podendo ser utilizado onde quiser, sem pagar nada a mais por isso. Além der sacar o valor, o trabalhador poderá utilizar em qualquer estabelecimento conveniado à rede Mastercard. “O trabalhador terá o total controle e a liberdade de poder gastar como e onde quiser o seu salário e o valor do seu vale alimentação. Do mercadinho da sua rua, até grandes varejistas, em lojas físicas e online”, revela Mauri Viana.

MAIS VANTAGENS

O trabalhador que aderir ao cartão Fenatracoop com bandeira Mastercard Internacional fica isento de pagar a Contribuição Confederativa e ainda garante todos os benefícios oferecidos pelo sindicato. Como por exemplo: Programa Saúde do Trabalhador (acupuntura móvel); Programa Turismo do Trabalhador (valor subsidiado pelo sindicato); Programa Chave de Descontos; Garantia de inclusão nas negociações coletivas; Assessoria Jurídica; Dentista; Psicólogo e Salão de Beleza masculino e feminino.

Entre em contato com o seu sindicato: (44) 3649-3977 em Palotina, (44) 3528-6927 em Assis Chateaubriand e (45) 3254-9108 em Marechal Cândido Rondon e saiba outras informações sobre a conta digital e o cartão Fenatracoop com bandeira Mastercard Internacional.