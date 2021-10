Continuam os trabalhos de recomposição das redes elétricas danificadas pelo temporal

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Equipes da Copel seguem em campo nesta segunda-feira nos trabalhos de reconstrução das redes danificadas pelo temporal do fim de semana. Eletricistas das regiões Leste e Centro-Sul foram deslocados para auxiliar nas regiões mais atingidas, somando um contingente de 1600 eletricistas na linha de frente. Desde o início do temporal, já foram atendidas 7.300 emergências em todo o Paraná. No momento, há registro de 92 mil unidades consumidoras sem energia no Estado.

Noroeste

A região Noroeste foi a mais severamente atingida, e a conta de postes quebrados já chega a 392 estruturas. Nesta segunda-feira, a prioridade é concluir a religação dos municípios que estão com o fornecimento interrompido devido ao temporal, todos devido ao alto número de postes quebrados em suas fontes de alimentação: Terra Rica, Santa Inês, Ourizona e São Jorge do Ivaí. Terra Rica é o caso que inspira maiores esforços, pois há 54 postes quebrados nas duas fontes de alimentação da cidade. Aproximadamente 50 trabalhadores atuam nesta contingência.

Em Mirador, Amaporã e Colorado, os circuitos internos de distribuição de energia foram bastante danificados, e hoje ao longo de todo o dia equipes de emergência e manutenção trabalham em conjunto para religar os consumidores com a maior brevidade possível. Cerca de 50 mil unidades consumidoras ainda estão sem energia no Noroeste.

Na região de Umuarama, a linha entre o município e Xambrê teve 23 postes quebrados. Enquanto Xambrê é alimentada por uma fonte alternativa, um verdadeiro mutirão com cerca de 30 eletricistas está no local desde ontem, e deve concluir a reconstrução da rede ainda hoje.

Norte

A região Norte chegou a ter 133 mil unidades consumidoras desligadas, no auge do temporal. Nesta segunda-feira, há aproximadamente 16 mil unidades consumidoras sem energia. A conta de postes quebrados na região chega a 257.

Alvorada do Sul foi o município mais prejudicado pelo evento climático em termos de fornecimento de energia, interrompido praticamente por completo desde o temporal. O município tem duas fontes de alimentação, e em ambas há equipes de obras atuando na reconstrução das redes, que tiveram ao menos 26 postes quebrados. Em Londrina, há 4,5 mil domicílios sem energia, e em Ibiporã, 2 mil.

Oeste e Sudoeste

A segunda-feira segue com muito trabalho para os eletricistas e técnicos da Copel das regiões Oeste e Sudoeste. A maior parte dos circuitos de baixa tensão já foi restabelecida, e restam aproximadamente 24 mil unidades consumidoras que ainda estão sem energia em decorrência do último temporal. Os municípios com maior número de domicílios desligados são Medianeira e São Miguel do Iguaçu, e Ramilândia, onde o fornecimento já havia sido restabelecido, mas sofreu novo desligamento e está com quase 70% dos domicílios sem energia.

Até o momento, a Copel atendeu cerca de 2,6 mil ocorrências de falta de energia nessas regiões envolvendo principalmente situações de postes quebrados, cabos rompidos e árvores caídas sobre a rede elétrica. No momento, restam quase 2,5 mil ocorrências para atendimento. A região já soma 275 postes quebrados. Os quase 680 eletricistas e técnicos em serviço na manhã de hoje seguem empenhados em restabelecer o fornecimento de energia para todos o mais rapidamente possível.

A Copel lembra que, em dias de tempestade, deve-se manter distância de situações que possam oferecer risco, como postes quebrados e cabos rompidos. A falta de luz pode ser comunicada pelo site e aplicativo, pelo telefone 0800 51 00 116 e pelo WhatsApp 41 3013-8973. Há ainda a opção de enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 28593, com as letras “SL” e o número da unidade consumidora.

Assessoria de Imprensa Copel