Contribuinte poderá acessar os serviços do IPVA a partir desta terça-feira

Para veículos adquiridos em anos anteriores a 2022 a cobrança se inicia em janeiro e a alíquota é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, podendo ser quitado à vista (com bonificação de 3%) ou em até cinco parcelas.

A partir desta terça-feira (04), o contribuinte pode consultar e emitir as Guias de Pagamento pelo portal do IPVA. Nesta segunda-feira (03) foram realizadas as últimas atualizações no site, já programadas desde dezembro, para que todos os serviços programados estejam disponíveis no portal.

Pela página da Secretaria de Estado da Fazenda o contribuinte terá acesso a diversos serviços do IPVA: pedidos de isenção/imunidade, parcelamento, emissão de guia de pagamento, regularização de débitos e revisão do valor venal. Ainda será possível realizar consultas de débitos dos veículos, consulta do Detran-PR, de parcelamentos e do valor venal, além de receber atendimentos pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão.

O Estado destina 50% do valor arrecadado com o IPVA para o município de emplacamento do veículo. Sua arrecadação é utilizada para custear os investimentos públicos, como educação, saúde, segurança e transporte.

