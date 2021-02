Controladoria Geral do Estado apura denuncias de fura-fila na vacinação contra o covid-19, uma denuncia em Cambé

A Controladoria Geral do Estado está recebendo denúncias de fura-fila na vacinação da covid-19. Foram 189 até agora. Na 17ª, foram 9 denúncias, sendo 4 em Londrina e uma em Ibiporã, uma em Cambé, uma em Rolândia, uma em Jaguapitã e uma em Florestópolis.

A Secretaria de Saúde de Cambé informou que até o momento não recebeu nenhum questionamento sobre e tão logo receba esta denúncia, a mesma será investigada com todo rigor necessário. “Estamos seguindo os critérios do plano estadual de vacinação”. afirmou Adriane Bertan, Secretária Municipal de Saúde.

A Controladoria-Geral do Estado (CGE) colocou à disposição sua estrutura da Ouvidoria-Geral para recepcionar denúncias de “fura-filas” da vacina contra a covid-19. As situações denunciadas são encaminhadas ao Ministério Público, subsidiando sua apuração. Caso a pessoa denunciada seja efetiva no serviço público estadual, ela também responderá a processo administrativo, caso seja cargo em comissão, poderá ser demitido sumariamente.

Você pode denunciar irregularidades na ordem de vacinação do seu município pelo telefone 0800 041 1113; pelo site www.cge.pr.gov.br, na aba OUVIDORIA; pelo e-mail ouvidoria@cge.pr.gov.br; pelo Whatsapp (41) 3883-4014; ou ainda pelo formulário disponível clicando aqui.

A denúncia pode ser anônima.

ATENÇÃO: quanto mais informações você fornecer, mais rápida e precisa é a apuração e responsabilização. São dados importantes:

• Identificação da pessoa que foi vacinada irregularmente;

• Data, local e hora da vacinação;

• Quem aplicou a vacina;

• Se possível anexar foto ou outro documento para comprovar a denúncia.

Denúncia Fura-Filas : Denúncias por Regional e Cidade

Regional de Saúde Cidade nº demandas 2ª Regional de Saúde Metropolitana de Curitiba Almirante Tamandaré 2 14ª Regional de Saúde de paranavaí Amaporã 2 1ª Regional de Saúde de Paranaguá Antonina 1 2ª Regional de Saúde Metropolitana de Curitiba Araucaria 2 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio Bandeirantes 2 10ª Regional de Saúde de Cascavel Braganey 1 17ª Regional de Saúde de Londrina Cambé 1 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão Campina da Lagoa 1 2ª Regional de Saúde Metropolitana de Curitiba Campo Largo 1 2ª Regional de Saúde Metropolitana de Curitiba Campo Magro 1 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão Campo Mourão 1 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho Carlópolis 1 10ª Regional de Saúde de Cascavel Cascavel 2 2ª Regional de Saúde Metropolitana de Curitiba Colombo 2 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão Cruzeiro do Iguaçu 1 2ª Regional de Saúde Metropolitana de Curitiba Curitiba 39 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão Farol 2 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão Fenix 1 17ª Regional de Saúde de Londrina Florestópolis 1 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu 2 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão Francisco Beltrão 1 6ª Regional de Saúde de União da Vitória General Carneiro 3 20ª Regional de Saúde de Toledo Guaira 1 5ª Regional de Saúde de Guarapuava Guarapuava 1 1ª Regional de Saúde de Paranaguá Guaraqueçaba 1 1ª Regional de Saúde de Paranaguá Guaratuba 1 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho Ibaiti 3 17ª Regional de Saúde de Londrina Ibiporã 1 12ª Regional de Saúde de Umuarama Icaraíma 1 10ª Regional de Saúde de Cascavel Iguatu 2 4ª Regional de Saúde de Irati Inacio Martins 1 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão Iretama 1 14ª Regional de Saúde de paranavaí Itauna do Sul 1 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã Ivaiporã 1 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho Jacarezinho 4 17ª Regional de Saúde de Londrina Jaguapitã 1 16ª Regional de Saúde de Apucarana Jandaia do Sul 1 14ª Regional de Saúde de paranavaí Jardim Olinda 2 17ª Regional de Saúde de Londrina Londrina 4 15ª Regional de Saúde de maringá Mandaguari 1 20ª Regional de Saúde de Toledo Marechal Candido Rondon 1 12ª Regional de Saúde de Umuarama Mariluz 1 15ª Regional de Saúde de maringá Maringa 7 1ª Regional de Saúde de Paranaguá Matinhos 2 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã Mato Rico 1 16ª Regional de Saúde de Apucarana Mauá da Serra 1 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu Medianeira 1 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão Moreira Sales 1 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão Nova Cantu 1 15ª Regional de Saúde de maringá Paiçandu 1 1ª Regional de Saúde de Paranaguá Paranaguá 4 14ª Regional de Saúde de paranavaí Paranavaí 3 2ª Regional de Saúde Metropolitana de Curitiba Pinhais 4 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho Pinhalão 2 2ª Regional de Saúde Metropolitana de Curitiba Piraquara 2 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa Ponta Grossa 3 5ª Regional de Saúde de Guarapuava Prudentópolis 1 14ª Regional de Saúde de paranavaí Querência do Norte 1 5ª Regional de Saúde de Guarapuava Reserva do Iguaçu 1 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio Ribeirão do Pinhal 1 4ª Regional de Saúde de Irati Rio Azul 4 17ª Regional de Saúde de Londrina Rolândia 1 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã Rosário do Ivaí 1 14ª Regional de Saúde de paranavaí Santa Monica 1 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho Santo Antonio da Platina 1 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã São João do Ivaí 1 20ª Regional de Saúde de Toledo São José das Palmeiras 1 2ª Regional de Saúde Metropolitana de Curitiba São Jose dos Pinhais 1 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu São Miguel do Iguaçu 1 20ª Regional de Saúde de Toledo São Pedro do Iguaçu 1 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio Sertaneja 1 13ª Regional de Saúde de Cianorte Tapejara 2 21ª Regional de Saúde de Telêmaco Borba Telêmaco Borba 2 2ª Regional de Saúde Metropolitana de Curitiba Tijucas do Sul 5 20ª Regional de Saúde de Toledo Toledo 2 5ª Regional de Saúde de Guarapuava Turvo 2 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão Ubiratã 2 12ª Regional de Saúde de Umuarama Umuarama 2 6ª Regional de Saúde de União da Vitória União da Vitória 1 10ª Regional de Saúde de Cascavel Vera Cruz do Oeste 1 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho Wenceslau Braz 3 Nâo informado Não informado 16 Total 189