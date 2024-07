Convenção do Avante em Cambé apoia reeleição do Prefeito Conrado Scheller

0:00

No último sábado, a Câmara de Vereadores de Cambé foi palco da convenção do partido Avante, evento que marcou o apoio do jornalista Benê Filho à reeleição do atual prefeito Conrado Scheller. Inicialmente pré-candidato a prefeito, Benê Filho decidiu abrir mão de sua candidatura em prol da continuidade da administração de Scheller.

Em entrevista ao Portal Cambé, Benê Filho explicou sua decisão, destacando a importância de apoiar a atual gestão. “Ficamos muito felizes com essa comunidade que veio participar. Não tínhamos outro caminho a não ser apoiar o Conrado, pois a administração está indo muito bem, e acredito que essa é a melhor escolha para a cidade”, afirmou.

O atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Conrado Scheller, também conversou com o Portal Cambé, destacando a importância do apoio recebido. “Meu grupo político só aumenta, porque quem ama a cidade e quer o melhor para ela está aqui conosco. A renúncia de Benê Filho e Dalto demonstra um grande amor pela cidade”, disse Scheller.

O presidente do Avante de Cambé, José Aparecido Rolim, conhecido como Kid, também falou sobre a convenção. “Estou muito contente com a participação de todos. Esta é uma grande festa de democracia e união, visando o bem da cidade de Cambé”, afirmou.

A convenção também definiu os candidatos a vereadores do partido, que estarão prontos para pedir votos a partir do dia 15 de agosto. Kid expressou gratidão a Benê Filho e Dalto pela sensibilidade de abrir mão de suas candidaturas para apoiar o prefeito Conrado Scheller, ressaltando o magnífico trabalho realizado na cidade.

A próxima convenção, que oficializará a pré-candidatura de Conrado Scheller, está marcada para o dia 1º de agosto no Harmonia Tênis Clube, às 19h. O evento contará com a presença de diversas autoridades, incluindo deputados e possivelmente o governador do estado.